Curso gratuito de Inglês Básico tem inscrições abertas no IFRO Vilhena

Publicada em 05/09/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, abriu inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada em Língua Inglesa – Básico, ofertado gratuitamente à comunidade de Vilhena. São 30 vagas disponíveis para quem deseja iniciar os estudos na língua inglesa e ampliar suas oportunidades acadêmicas e profissionais.
As aulas serão presenciais e terão início no dia 23 de setembro de 2025, com previsão de término em dezembro de 2026. A carga horária total é de 160 horas, distribuídas em quatro módulos, que acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas, no Campus Vilhena. Podem participar pessoas a partir de 14 anos que tenham concluído, no mínimo, o ensino fundamental I.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 9 de setembro, exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/MpUZ4hKZXJms8BUA6.
Para aqueles que precisarem de auxílio no preenchimento, o campus disponibilizará atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, durante o período de inscrição. No ato do cadastro, é necessário anexar documentação como foto 3x4, identidade, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade, entre outros previstos no edital.
O processo seletivo será feito por ordem de inscrição. Os candidatos que ficarem fora do número de vagas formarão uma lista de suplência e poderão ser convocados em caso de desistências. O resultado preliminar será publicado no dia 12 de setembro e o resultado final, com a convocação para matrícula, no dia 15 de setembro, ambos divulgados no endereço eletrônico: https://selecao.ifro.edu.br/extensao-vilhena/1747-edital-n-33-2025-curso-de-formacao-inicial-e-continuada-de-lingua-inglesa-basico
As matrículas acontecerão entre 15 e 19 de setembro, mediante entrega da ficha de matrícula e da documentação exigida. O não comparecimento do estudante na primeira semana de aulas acarretará a perda da vaga e a convocação de outro candidato da lista de espera.
Para receber o certificado de conclusão, será necessário cumprir no mínimo 75% de frequência e alcançar aproveitamento igual ou superior a 60 pontos nas avaliações realizadas ao longo do curso. Dúvidas e informações adicionais não expressas no edital podem ser solicitadas pelo e-mail: [email protected] .
Comentários
Seja o primeiro a comentar!