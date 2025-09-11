Curso ajuda municípios a colocar a Primeira Infância como prioridade no planejamento

Publicada em 11/09/2025 às 16h05
Está disponível um curso voltado para quem trabalha com gestão pública e quer melhorar o cuidado com crianças de até 6 anos.
O curso é gratuito, online e pode ser feito a qualquer momento. É oferecido pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). São 25 horas de conteúdo com direito a certificado de participação.
POR QUE ESSA CAPACITAÇÃO É IMPORTANTE PARA O CIDADÃO
Investir na Primeira Infância é garantir que crianças tenham acesso à saúde, educação e proteção, desde os primeiros anos de vida.
Ao capacitar gestores para incluir ações educacionais voltadas à infância no planejamento municipal, o Tribunal de Contas contribui para que as políticas públicas sejam mais efetivas, transparentes e voltadas ao bem-estar das famílias.
O QUE OS GESTORES IRÃO APRENDER
A capacitação foi criada para ajudar gestores e equipes técnicas dos municípios a incluir ações voltadas à Primeira Infância no Plano Plurianual (PPA). O PPA é documento que organiza os investimentos públicos para os próximos anos.
A formação também ajuda os municípios a cumprir o que determina o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), que exige transparência nos gastos com políticas para crianças e famílias.
Além disso, oferece materiais e informações úteis para quem quer entender melhor o tema e aplicar boas práticas no dia a dia da gestão pública.
Para se inscrever, clique aqui: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/516
