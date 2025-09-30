CRAS Morar Melhor promove ação de conscientização sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas

Publicada em 30/09/2025 às 14h16
Como parte da programação do Setembro Vermelho, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), realizou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morar Melhor uma atividade voltada a adolescentes, com foco na conscientização sobre a prevenção ao uso de álcool e outras drogas. A iniciativa reforçou a importância da família como rede de apoio, cuidado e proteção.
Durante o encontro, foram promovidas rodas de conversa, brincadeiras e dinâmicas que proporcionaram momentos de reflexão, diálogo e expressão de ideias de forma leve e acolhedora. A ação contribuiu para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, incentivando escolhas mais conscientes e saudáveis para o futuro.
De acordo com a coordenadora do CRAS, Silvia Negrão, o uso de substâncias afeta não apenas quem consome, mas também todo o núcleo familiar. “É fundamental falar sobre prevenção, cuidado e fortalecimento de vínculos. A família é a nossa base de apoio e proteção e, quando conseguimos construir relações de diálogo, afeto e respeito, criamos um espaço mais seguro para todos”, ressaltou.
Silvia também destacou a importância do trabalho coletivo: “O Setembro Vermelho nos lembra que precisamos unir forças; comunidade, família, escola, serviços de assistência e saúde; para orientar nossas crianças, adolescentes e jovens, além de apoiar os adultos que enfrentam dificuldades. Aqui no CRAS acreditamos no poder da informação, da escuta e do acolhimento. Prevenir é abrir caminhos para escolhas saudáveis e valorizar a vida em todas as fases”, reforçou.
A expectativa da equipe do CRAS Morar Melhor é que a ação contribua para ampliar a consciência sobre prevenção e fortalecer a rede de apoio, construindo um futuro com mais esperança, cuidado e qualidade de vida para todos.
Fotos: CRAS
