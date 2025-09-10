Cras Betinho garante acesso a serviços que podem mudar realidade de famílias da zona Leste da capital

Publicada em 10/09/2025 às 11h46
Moradora do bairro Ronaldo Aragão, zona Leste de Porto Velho, a dona de casa Ana Maria da Silva enfrenta há cinco anos uma dura realidade. Com o esposo acamado, a família tem tido dificuldades para se manter com apenas um salário mínimo. Ana Maria conta que o esposo depende completamente da ajuda dela e do filho.
“Para você ter uma ideia, a gente só tem o salário do meu marido para viver. Eu não tenho de onde conseguir mais dinheiro, porque nem eu e nem meu filho podemos trabalhar, a gente tem que cuidar dele, que vive acamado”, disse a dona de casa.
Essa história começa a ganhar uma nova realidade. Ana Maria foi em busca de transformar a realidade da família no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betinho, porta de entrada da assistência social para famílias de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços gratuitos para essas pessoas.
“Essa é a primeira vez que eu venho aqui nesse novo prédio do Betinho. Eu fui bem atendida pelas meninas aqui. Vim atrás de conseguir cesta básica para ajudar lá em casa. Esses alimentos contribuirão com nossa sobrevivência, porque a gente enfrenta dificuldade de comprar nossa comida”, finaliza Ana Maria.
NOVA REALIDADE
O Cras Betinho teve sua sede própria inaugurada no início de abril, em um novo local, à rua Pirituba, bairro Marcos Freire. A sede própria do Cras Betinho foi construída pela Prefeitura, em parceria com o governo de Rondônia. O valor do investimento foi superior a R$ 900 mil, sendo mais de R$ 500 mil em recursos do Município e R$ 400 mil provenientes da parceria com o governo de Rondônia. Desde então, tem proporcionado assistência social para melhorar a qualidade de vida para os moradores em vulnerabilidade social da zona Leste. De acordo com o coordenador do Cras, Laurindo Silva, a unidade abrange 16 bairros da região.
“A gente atende cerca de 100 a 150 pessoas por dia aqui nesse novo prédio. Esse novo espaço proporcionou mais qualidade para os servidores e também para os moradores que buscam os serviços oferecidos aqui no Betinho. Agora a gente tem o Cras bem organizado e nessa nova gestão a gente conseguiu padronizar nossos serviços. Com toda certeza faz a diferença”, disse o coordenador.
Ainda de acordo com o coordenador do Cras, são 361 famílias atendidas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). Para se ter noção dos atendimentos, somente no mês de julho foram 2.235 atendimentos particularizados realizados e, ainda, 86 novas famílias inseridas no acompanhamento do serviço na unidade.
Entre os serviços oferecidos estão Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), carteirinha do idoso, autista e do epilético, Programa Mamãe Cheguei, atendimentos psicossociais com psicólogos, tarifa social de energia elétrica, cesta básica, auxílio-funeral, auxílio-natalidade, agendamento de perícia no INSS e diversos outros serviços.
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
Segundo a assistente social do Cras Betinho, Elza Maria Moreira, no setor do serviço social são atendidas demandas espontâneas e demandas judiciais. As famílias realizam os cadastros e, em seguida, passam pelos critérios de avaliação para serem beneficiadas nos serviços ofertados na unidade.
“A maioria dos moradores busca o benefício da cesta básica. A gente pega todas as informações da família e, se aprovada, ele entra na lista dos beneficiários. Além disso oferecemos aqui também palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado para que essas famílias também se sintam acolhidas”, finaliza a assistente social.
Quem deseja buscar algum serviço no Cras Betinho, pode comparecer na rua Pirituba, nº10492, bairro Marcos Freire. Para informações, as famílias podem entrar em contate pelos números (69) 98473-6269/ (69) 3901-6164.
Os bairros de abrangência são: Aparecida, Assentamento Canaã, Ayrton Senna, Cascalheira, Cidade Jardim, Flamboyant, Linha Progresso, Marcos Freire, Mariana, Parque Amazônia, Porto Cristo, Ronaldo Aragão, Renascer, São Francisco, Ulisses Guimarães e Universitário.
