Corregedoria do Ministério Público de Rondônia dá continuidade aos trabalhos no Cone Sul do Estado

Publicada em 08/09/2025 às 14h21
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio da Corregedoria-Geral, realizou entre os dias 2 e 4 de setembro, atividades de correição ordinária, junto ao grupo 2, nas Promotorias de Justiça de Vilhena, de Colorado do Oeste e de Cerejeiras. A ação aconteceu em cumprimento ao disposto na Resolução nº 7/2009-CSMP e ao Regimento Interno da Corregedoria-Geral (Resolução nº 13/2010-CSMP).
A abertura oficial foi realizada na Promotoria de Justiça de Cerejeiras. Participaram o Corregedor-Geral do MPRO, Procurador de Justiça Héverton Alves de Aguiar, o Diretor do Centro de Controle Disciplinar, Promotor de Justiça André Luiz Rocha de Almeida, e a Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral, Promotora de Justiça Yara Travalon.
A Corregedoria-Geral destacou a importância de dialogar com membros e membras do Ministério Público, de modo a construir um processo correicional participativo e comprometido com o fortalecimento institucional.
Durante a visita, foram verificados processos e procedimentos judiciais, pré-processuais e administrativos, com foco na verificação da eficiência e resolutividade da atuação ministerial, no cumprimento das recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na correta aplicação dos instrumentos normativos voltados ao aprimoramento da atividade correicional.
A correição faz parte do Calendário Anual de Correições Ordinárias 2025/2026 e constitui relevante instrumento de avaliação e melhoria contínua da atuação ministerial, reafirmando o compromisso do MPRO com a prestação de serviços de excelência à sociedade rondoniense.
