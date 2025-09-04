Coreme divulga homologação final das inscrições e resultado dos recursos

Publicada em 04/09/2025 às 09h08
A Comissão de Residência Médica (COREME) de Pimenta Bueno publicou a homologação final das inscrições do Edital COREME nº 01/2025, referente ao processo seletivo das vagas remanescentes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, com início em setembro de 2025.
Conforme previsto em edital, os candidatos tiveram a oportunidade de interpor recursos quanto às inscrições preliminares. Após análise, a COREME divulgou também a resposta aos recursos apresentados, consolidando a lista definitiva de candidatos aptos a seguir no processo seletivo.
Com a homologação final, fica estabelecida oficialmente a relação de inscritos que participarão das próximas etapas. A publicação atende às normas da Resolução de 01 de agosto de 2025 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Confira a resposta: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/RESPOSTA-AOS-RECURSOS-DO-EDITAL-COREME-PIMENTA-BUENO-DO-No-01.pdf
Confira a homologação final: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/Homologacao-final.pdf
