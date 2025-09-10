Construção de barracão da Associação dos Agropecuaristas de Cujubim fortalece o setor produtivo local

Publicada em 10/09/2025 às 10h01
Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável da agropecuária em Cujubim, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) investiu na construção do barracão da Associação dos Agropecuaristas de Cujubim (Agropec). A nova estrutura se tornou um espaço essencial para o crescimento contínuo do setor produtivo local, beneficiando diretamente os produtores e suas famílias.
O espaço conta com cobertura, pavimentação, iluminação e instalações elétricas, garantindo infraestrutura adequada para encontros, capacitações e eventos voltados ao fortalecimento da cadeia agropecuária. A expectativa é que cerca de 50% dos associados participem de cursos, oficinas e seminários promovidos no local, ampliando a capacitação técnica e incentivando práticas agrícolas responsáveis.
INVESTIMENTO
A obra recebeu investimento total de R$ 279.168,29, sendo R$ 250 mil oriundos do governo de Rondônia e R$ 29.168,29 de contrapartida da Agropec.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, a construção do barracão da Agropec representa mais que uma estrutura física. “E a valorização do produtor rural, que com seu trabalho movimenta a economia e garante alimento na mesa das famílias”, pontuou.
Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, o objetivo da obra é oferecer uma estrutura moderna e funcional, fortalecendo a agricultura familiar e a pecuária local, promovendo integração e desenvolvimento comunitário.
