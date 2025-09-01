PRIMEIRA INSTÂNCIA

Confúcio é inocentado quase 15 após início do caso dos empréstimos consignados em seu governo

Sentença da 2ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho (29.08.2025) afasta dolo, dano ao erário e pedido de dano moral coletivo; decisão rejeita preliminares e não aplica sanções da LIA