Confira a programação do Festival de Praia de Jaci-Paraná

Publicada em 13/09/2025 às 11h30
Evento terá uma programação repleta de atrações musicais, esporte na areia, atividades culturais e comidas regionais
Acontece neste sábado e domingo (13 e 14), mais uma edição do Festival de Praia de Jaci-Paraná, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). O evento promete movimentar a região, atrair turistas e visitantes de vários cantos do estado.
A Semtel está preparando uma programação repleta de atrações musicais, esporte na areia, atividades culturais e comidas regionais. Tudo isso para tornar o festival inesquecível, movimentar a economia local, fortalecer o turismo e valorizar as belezas de Jaci-Paraná.
"A população está convidada a participar desse evento, que valoriza o turismo local. Quem ainda não conhece o festival, essa é uma oportunidade para conhecer, aproveitar tudo o que está sendo preparado e tomar aquele banho de rio. Queremos proporcionar uma experiência única para os moradores e visitantes do festival”, disse o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
O prefeito Léo Moraes destaca a importância do festival para movimentar a economia da região e fortalecer o turismo. "Estamos felizes em poder proporcionar esse momento para toda a população. Nós queremos fortalecer o turismo, gerar renda e movimentar a economia local. Que todos possam aproveitar o festival com alegria, responsabilidade e respeito”.
PROGRAMAÇÃO
Sábado (13)
12h às 14h - Jogos com a comunidade
14h às 16h - Dj Leilson
16h às 18h30 - Bielzinho
19h às 21h - Dj Willames
21h às 23h - Patrícia Morais
Domingo (14)
8h às 12 - Campeonato Futevôlei
12h às 14h - Fina Batucada
14h às 16h - Gabriel Parada
16h às 18h - Embalo 5.
Foto: Secom
