Conferência Municipal de Direitos Humanos mobiliza diversos segmentos em Ji-Paraná

Publicada em 25/09/2025 às 14h23
Nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou a Conferência Municipal de Direitos Humanos, no auditório do Sebrae. O encontro teve como tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”.
O evento contou com ampla participação de diferentes segmentos da sociedade, entre eles servidores públicos, conselheiros municipais, Organizações Não Governamentais (ONGs), associações culturais e filantrópicas, OAB Subsecção de Ji-Paraná, Movimento Negro Unificado, entre outros.
A presidente da comissão organizadora, Ana Paula de Paulo, destacou o caráter histórico da conferência. “Este é um momento de grande relevância, pois estamos tratando da efetivação constitucional dos Direitos Humanos. Buscamos uma sociedade mais justa e organizada. A Prefeitura convocou essa conferência e, juntos, vamos construir muitas sugestões”, afirmou.
A vice-prefeita Marley Muniz também ressaltou a importância da iniciativa e classificou o evento como um marco da gestão municipal. “Este é o pontapé inicial para ampliarmos o diálogo. Realizar uma conferência como essa representa um avanço. Ver o auditório cheio, com pessoas comprometidas, aumenta nossa expectativa por debates consistentes e bons resultados”, destacou.
A programação contemplou palestras, mesas de debate e grupos de trabalho voltados para a discussão dos eixos centrais da conferência. As propostas aprovadas servirão de base para a etapa estadual e, posteriormente, para a nacional, que reunirá delegados eleitos durante o evento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!