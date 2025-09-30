Condutores devem ficar atentos às mudanças no trânsito durante o aniversário de Porto Velho

Publicada em 30/09/2025 às 16h23
Motoristas e motociclistas que circulam pela região central de Porto Velho devem ficar atentos às alterações no trânsito devido aos preparativos para a festa de 111 anos de criação do município. As mudanças, estabelecidas por meio da Portaria Nº 21/SEI, foram planejadas para minimizar o impacto no fluxo de veículos, mas exigem atenção redobrada dos condutores, especialmente nas áreas próximas ao Prédio do Relógio.
De acordo com Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), o objetivo das alterações é garantir a segurança de todos os participantes e usuários das vias por conta da necessidade de montagem e desmontagem da estrutura do evento no período de 22 de setembro a 7 de outubro.
O tráfego de veículos na avenida Farquar, no trecho entre a Rua Henrique Dias e a avenida Sete de Setembro, foi interditado de 22 a 28 de setembro, funcionando em mão dupla apenas para acesso local.
De 30 de setembro a 7 de outubro, o tráfego de veículos na avenida Farquar, no trecho entre a rua Henrique Dias e a avenida Sete de Setembro, será interditado totalmente para preparação e realização do evento. O trecho da avenida Farquar entre a avenida Sete de Setembro e a rua João Alfredo funcionará como mão dupla exclusivamente para entrada de moradores.
"Por isso, é importante ficar atento aos desvios para veículos durante o período de interdição. Para veículos que descem pela Farquar e desejam acessar a Sete de Setembro, devem seguir pela rua Henrique Dias seguir pela Euclides da Cunha e Sete de Setembro", explicou o secretário da Semtran, Iremar Torres.
Ainda segundo secretário, para veículos que desejam subir pela Farquar, devem seguir pela Rogério Weber, em seguida pela Henrique Dias e chegar na Farquar. Já para condutores que sobem pela rua Euclides da Cunha e desejam acessar a Henrique Dias, é necessário seguir Sete de Setembro seguindo pela Rogério Weber e Henrique Dias.
Rotas para o transporte coletivo também sofreram alterações
Fica proibido estacionar no período de 30 de setembro a até o dia 7 de outubro nas seguintes vias:
* Av. Farquar até a Av. Carlos Gomes;
* R. Henrique Dias entre a Av. Farquar e a Av. Rogério Weber;
* R. Renato Péres Medeiros entre a Av. Farquar e a Av. Rogério Weber;
* R. José do Patrocínio entre a Av. Farquar e a Av. Rogério Weber;
* R. Euclides da Cunha entre a R. Dom Pedro II e a Av. Sete de Setembro;
* R. Dom Pedro II entre a R. Euclides da Cunha e a Av. Farquar;
* R. Rui Barbosa entre a Av. Carlos Gomes sentido R. Dom Pedro II (acesso apenas para moradores).
As rotas para o transporte coletivo também sofreram alterações, e por isso, é importante os usuários ficarem atentos:
* Ônibus que descem a Av. Farquar: Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado → Av. Presidente Dutra → Av. Sete de Setembro → R. Prudente de Morais → R. Almirante Barroso → Av. Rogério Weber → Av. Sete de Setembro;
* Ônibus que descem pela Av. Carlos Gomes: Av. Presidente Dutra → Av. Sete de Setembro → R. Prudente de Morais → R. Almirante Barroso → Av. Rogério Weber → Av. Sete de Setembro;
* Ônibus que sobem: Av. Rogério Weber → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar.
