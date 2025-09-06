Concurso de Redação Patrulha Eleitoral 2025 está com inscrições abertas para estudantes da 1ª série do Ensino Médio

Publicada em 06/09/2025 às 11h15
O governo de Rondônia em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) lançaram o Concurso de Redações – Patrulha Eleitoral 2025. A iniciativa, realizada por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-RO), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), está com inscrições gratuitas abertas até 30 de setembro, e podem ser realizadas através do formulário, disponível no site do TRE-RO.
O concurso é destinado a estudantes da 1ª série do Ensino Médio de escolas públicas e particulares de todo o estado, e tem como objetivo estimular a reflexão sobre cidadania e Justiça Eleitoral, promovendo o pensamento crítico e a escrita entre jovens rondonienses.
De acordo com o edital, as redações serão produzidas em três polos:
Polo 1: para estudantes de Porto Velho, Jaru, Machadinho do Oeste, Buritis, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal e Guajará-Mirim;
Polo 2: para Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Costa Marques, Alta Floresta d’Oeste e Cerejeiras; e
Polo 3: abrangendo os demais municípios, com participação virtual via Zoom.
A prova será realizada no dia 21 de outubro de 2025, a partir das 8 horas, com duração máxima de quatro horas, em formato dissertativo manuscrito.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo a educação e a participação cidadã é fundamental para a formação dos jovens. “Projetos como o Patrulha Eleitoral fortalecem a consciência democrática e contribuem para o desenvolvimento da sociedade”, ressaltou.
Segundo a secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, “o concurso representa uma oportunidade valiosa para que os estudantes expressem suas ideias, exercitando a escrita, o pensamento crítico e o engajamento cívico, alinhado às políticas educacionais do governo de Rondônia”, destacou.
PREMIAÇÃO
O Concurso prevê premiação para os três primeiros colocados de cada polo, com smartphones e camisetas do projeto. As duas melhores redações do concurso geral receberão smartphones e terão seus textos publicados no periódico online EJE em Revista. A iniciativa reforça a importância de práticas educativas que incentivem a participação democrática e a compreensão do papel da Justiça Eleitoral na sociedade.
