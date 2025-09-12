Concafé 2025 bate recorde de inscrições e entra para a história em Rondônia; cafeicultores de 37 municípios se inscreveram

Publicada em 12/09/2025 às 08h45
O 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé) realizado pelo governo de Rondônia, alcançou um recorde de participação, com mais de 258 inscritos e centenas de amostras avaliadas pelos jurados, o que reflete a valorização da cafeicultura no estado. O concurso encerrou a inscrição em agosto e terá sua premiação no dia 23 e 24 de outubro na 2ª Feira “Robustas Amazônicos, em Cacoal.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a cadeia produtiva do café, vem se destacando com a realização de eventos como a Feira Robustas Amazônicos e Concafé que levam o café do estado para o cenário nacional e internacional. “A feira, juntamente com a premiação, teve recorde de inscritos e deve impulsionar ainda mais a comercialização de café em Rondônia”.
RECORDE DE INSCRITOS
O recorde de participação é reflexo do concurso, que atrai cafeicultores de 37 municípios. Entre os destaques, a cidade de Cacoal liderou com 35 inscrições, seguida por Nova Brasilândia, com 34, e Espigão do Oeste e Jaru, ambas com 20 participantes. A distribuição geográfica das inscrições, inclui municípios da capital Porto Velho e de São Francisco do Guaporé e Pimenteiras do Oeste. O quantitativo de inscrito reforça o papel da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) como fomentadora para a qualidade e sustentabilidade da cafeicultura em Rondônia.
VIROU TRADIÇÃO
A premiação do Concafé acontece durante a Feira Robustas Amazônicos, sendo realizada pela Seagri em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), e com apoio de diversas instituições publicas e privadas, se tornou tradição no estado. Este evento foi inspirado na Semana Internacional do Café, como uma plataforma para promover inovações, troca de conhecimentos e oportunidades de negócios para os cafeicultores.
Na Feira, realizada em 2024, o cafeicultor Altivo Eduardo Berdes, de Rolim de Moura, foi o vencedor na categoria de premiação geral do Concafé. Rondônia, que se consolidou como o segundo maior produtor de Café Robusta da Região Norte e o quinto do país, tem se destacado e conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais na cafeicultura.
Segundo o secretário de agricultura, Luiz Paulo, o papel da Feira Robustas Amazônicos funciona como uma plataforma para o avanço da cafeicultura no estado, “é uma oportunidade para promover inovações e troca de conhecimentos com a presença de investidores e compradores. O Concafé, realizado durante a feira, terá a sua 10ª edição com um recorde de participação. É a expressão desse compromisso, reconhecendo e incentivando a produção sustentável de café robusta de alta qualidade, preparando o terreno para o sucesso contínuo, como o recorde de inscrições”, destacou.
O 10º Concafé e a evolução da Feira Robustas Amazônicos representam a celebração de uma cultura cafeeira vibrante, com tradição que incentiva os produtores a investirem na qualidade e sustentabilidade de suas lavouras, que impulsiona Rondônia a novos patamares, convidando todos a conhecerem e se orgulharem do café que nasce em suas terras.
PARCERIA
Os avanços alcançados pelo setor cafeeiro de Rondônia são possíveis graças à união de esforços entre instituições públicas, privadas e cooperativas que acreditam no potencial da produção regional. Entre os parceiros estratégicos estão o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia (Caferon), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Câmara Setorial do Café, Cooperativa dos Agricultores e Familiares da Amazônia (Lacoop), uma Instituição Financeira, Ministério da Agricultura e Pecuária, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que atuam diretamente para fortalecer a pesquisa, a assistência técnica, o crédito rural e as políticas de incentivo ao produtor.
A realização do evento também conta com parceiros e patrocinadores que impulsionam a inovação, a sustentabilidade e a expansão dos mercados, consolidando Rondônia como uma referência nacional e internacional na cafeicultura.
