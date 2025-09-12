EXPANSÃO DA CAFEICULTURA

Concafé 2025 bate recorde de inscrições e entra para a história em Rondônia; cafeicultores de 37 municípios se inscreveram

Cafeicultores de 37 municípios se inscreveram. Entre os destaques, a cidade de Cacoal liderou com 35 inscrições, seguida por Nova Brasilândia, com 34