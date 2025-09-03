Comunidade Rei Davi em Espigão do Oeste será beneficiada com ligações de água gratuitas durante mutirão

Publicada em 03/09/2025 às 08h33
As ações do Mutirão de Atendimento na Comunidade Rei Davi, em Espigão d’Oeste foram definidas em reunião realizada nesta semana, com a presença de representantes do governo de Rondônia por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) e da Prefeitura de Espigão d’Oeste. O mutirão está marcado para o próximo dia 6 de setembro e vai garantir às famílias da localidade acesso à água tratada com ligações gratuitas, além de orientação sobre o Programa da Tarifa Social e atendimento jurídico.
Participaram da reunião pela Caerd, o diretor financeiro Nestor Borralho, o coordenador de Gestão Comercial e Negócios Walmir Brito e o gerente da unidade no município de Espigão d’Oeste, Oalaci Tesch que destacaram a relevância da ação para assegurar cidadania e qualidade de vida à comunidade.
Representando a DPE, o defensor Lucas Marcel Falcão, pela Prefeitura, a titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Lirvani Fávero, a arquiteta Tamiris Raiany e os responsáveis pelo setor de cadastros, Taylor Marcelo Marques Hantt, Genésio Martins de Souza e Valdeme Campos Luz.
A reunião ocorreu em Espigão d’Oeste
Na oportunidade, ficou definido que na primeira semana de setembro, as equipes da Prefeitura, com apoio da Caerd, realizariam a numeração das edificações na comunidade, etapa importante para viabilizar as ligações de água. A equipe do setor comercial da estatal também fará atendimento orientando os moradores sobre os documentos necessários para solicitar as ligações e para adesão ao Programa da Tarifa Social, que garante descontos na conta de água às famílias de baixa renda.
O governador de Rondônia Marcos Rocha ressaltou que, “a união entre estado, município mostra que, juntos, podemos transformar a realidade de famílias rondoniense.”
O defensor público, Lucas Marcel Falcão, destacou que a parceria entre os órgãos públicos é fundamental para levar qualidade de vida e justiça social às famílias da Comunidade Rei Davi.
Para o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho a iniciativa é um marco para a comunidade. “Levar água tratada à Comunidade Rei Davi é mais do que uma ação técnica, é um compromisso social. Estamos trabalhando com a Prefeitura e a DPE para que cada família tenha acesso a esse serviço essencial, com segurança e dignidade”.
O mutirão será uma oportunidade de aproximar serviços essenciais da população, unindo esforços da Caerd, da Prefeitura e da DPE em benefício direto das famílias da região.
As famílias interessadas em garantir a ligação gratuita da rede e participar do Programa da Tarifa Social devem estar com seus cadastros em dia na Caerd.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Ligação de água:
RG e CPF ou CNH
Documento do imóvel
Numeração predial
Tarifa Social:
RG e CPF ou CNH
Documento do imóvel
Cartão do benefício
Cadastro Único (folha V7)
Comprovante de endereço
Comprovante de renda
