Comunidade Rei Davi em Espigão do Oeste será beneficiada com ligações de água gratuitas durante mutirão
Por Rejane Júlia
Publicada em 03/09/2025 às 08h33
Nos acompanhe pelo Google News

As ações do Mutirão de Atendimento na Comunidade Rei Davi, em Espigão d’Oeste foram definidas em reunião realizada nesta semana, com a presença de representantes do governo de Rondônia por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) e da Prefeitura de Espigão d’Oeste. O mutirão está marcado para o próximo dia 6 de setembro e vai garantir às famílias da localidade acesso à água tratada com ligações gratuitas, além de orientação sobre o Programa da Tarifa Social e atendimento jurídico.

Participaram da reunião pela Caerd, o diretor financeiro Nestor Borralho, o coordenador de Gestão Comercial e Negócios Walmir Brito e o gerente da unidade no município de Espigão d’Oeste, Oalaci Tesch que destacaram a relevância da ação para assegurar cidadania e qualidade de vida à comunidade.

Representando a DPE, o defensor Lucas Marcel Falcão, pela Prefeitura, a titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Lirvani Fávero, a arquiteta Tamiris Raiany e os responsáveis pelo setor de cadastros, Taylor Marcelo Marques Hantt, Genésio Martins de Souza e Valdeme Campos Luz.

A reunião ocorreu em Espigão d’Oeste

Na oportunidade, ficou definido que na primeira semana de setembro, as equipes da Prefeitura, com apoio da Caerd, realizariam a numeração das edificações na comunidade, etapa importante para viabilizar as ligações de água. A equipe do setor comercial da estatal também fará atendimento orientando os moradores sobre os documentos necessários para solicitar as ligações e para adesão ao Programa da Tarifa Social, que garante descontos na conta de água às famílias de baixa renda.

O governador de Rondônia Marcos Rocha ressaltou que, “a união entre estado, município  mostra que, juntos, podemos transformar a realidade de famílias rondoniense.”

O defensor público, Lucas Marcel Falcão, destacou que a parceria entre os órgãos públicos é fundamental para levar qualidade de vida e justiça social às famílias da Comunidade Rei Davi.

Para o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho a iniciativa é um marco para a comunidade. “Levar água tratada à Comunidade Rei Davi é mais do que uma ação técnica, é um compromisso social. Estamos trabalhando com a Prefeitura e a DPE para que cada família tenha acesso a esse serviço essencial, com segurança e dignidade”.

O mutirão será uma oportunidade de aproximar serviços essenciais da população, unindo esforços da Caerd, da Prefeitura e da DPE em benefício direto das famílias da região.

As famílias interessadas em garantir a ligação gratuita da rede e participar do Programa da Tarifa Social devem estar com seus cadastros em dia na Caerd.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Ligação de água:

RG e CPF ou CNH

Documento do imóvel

Numeração predial

Tarifa Social:

RG e CPF ou CNH

Documento do imóvel

Cartão do benefício

Cadastro Único (folha V7)

Comprovante de endereço

Comprovante de renda

Geral FORÇA-TAREFA
Imprimir imprimir