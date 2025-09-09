Comunicado: Adiamento da 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos

Por assessoria
Publicada em 09/09/2025 às 14h55
O Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania (CMDHC) informa que a 1ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, anteriormente marcada para o dia 11 de setembro de 2025, foi adiada.
De acordo com nota oficial emitida pela presidente, Eliete Muniz, a decisão foi tomada para adequar o cronograma municipal ao calendário estadual de conferências, assegurando maior integração, participação social e qualidade nos debates. Havendo nova data definida, daremos a devida publicidade.
