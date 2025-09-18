COMTRAN informa que semáforo no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com Corumbiara está desligado temporariamente

Por ASSESSORIA
Publicada em 18/09/2025 às 15h09
Publicada em 18/09/2025 às 15h09
A Coordenadoria Municipal de Trânsito de Rolim de Moura (COMTRAN) informou nesta quinta-feira que o semáforo localizado no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiara está desligado devido a um problema técnico.
De acordo com a coordenação, a equipe já está buscando mecanismos para realizar o reparo necessário e restabelecer o funcionamento do equipamento o mais breve possível.
Enquanto o semáforo permanece fora de operação, a COMTRAN solicita a compreensão da população e reforça a importância de que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização horizontal e vertical existente no local, garantindo a fluidez e a segurança do trânsito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!