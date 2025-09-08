Comemoração do aniversário de Porto Velho terá bolo de 111 metros

Publicada em 08/09/2025 às 16h25
Uma semana que promete ficar na memória dos porto-velhenses como o marco do início de um novo tempo de esperança para o município: é com esse foco que a Prefeitura de Porto Velho está planejando as festividades em alusão aos 111 anos da capital rondoniense, comemorado no dia 2 de outubro.
Serão cinco dias de eventos que vão incluir entrega de obras, shows de bandas locais e nacionais para todos os públicos, além do imenso bolo de 111 metros que será oferecido à população.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a entrega da reforma da primeira praça construída em Porto Velho, a Jonathas Pedrosa, está na lista dos eventos que contemplarão o aniversário da capital rondoniense.
“No dia 2 de outubro Porto Velho completa 111 anos e, para comemorar, a Prefeitura preparou cinco dias de festas, com shows de bandas locais e atrações nacionais, além da entrega da histórica Praça Jonathas Pedrosa totalmente revitalizada”, destacou o prefeito Léo Moraes.
A programação completa das festividades dos 111 anos de Porto Velho será apresentada nas próximas semanas pelo prefeito Léo Moraes.
