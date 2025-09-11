Com serviço de sensibilização, Rondônia é destaque no Brasil na efetivação de doação de órgãos

Publicada em 11/09/2025 às 10h44
O Setembro Verde, mobilização dedicada a reforçar a importância da doação de órgãos, chama atenção para o trabalho desenvolvido pelo governo de Rondônia. O estado está em 1º lugar na Região Norte e em 3º no Brasil com maior quantidade de órgãos doados. Uma conquista que começa com o serviço dedicado de sensibilizar e esclarecer que a decisão ajuda a salvar vidas.
De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) –https://rbt.org.br/anuários, elaborado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, de janeiro a junho de 2025, o maior obstáculo persiste na elevada taxa de não autorização familiar (45%) no país, outros 18% por contraindicação médica. Contudo três estados destacam-se na efetivação das doações: Santa Catarina (42,4%), Paraná (37,9%) e Rondônia (30,9%).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o governo tem investido na capacitação dos servidores para que possam atuar junto à população. ‘‘Rondônia está tendo sucesso em salvar vidas com aumento da doação de órgãos através da combinação das ações estratégicas do governo do estado e da solidariedade das famílias rondonienses.’’
SERVIÇO DE SENSIBILIZAÇÃO
A situação exige sensibilização para conversar com as famílias em momento de dor, e é aí que entra em cena equipes dedicadas e capacitadas da Central Estadual de Transplantes, vinculada a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com a missão de ajudar a transformar o momento de luto em esperança para pessoas que dependem do transplante de órgãos para viver.
A doação coloca fim ao sofrimento de diversas pessoas que necessitam do transplante de órgãos
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou que equipes de profissionais de saúde, que atuam na condução das entrevistas afim de captar doações, nos casos de confirmação de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, recebem continuamente capacitação.
‘‘Em 2025, foram realizadas diversas ações estratégicas para fortalecer a qualidade da assistência, pois é somente com a autorização das famílias que a doação se torna possível. Uma vez autorizada, a nossa Central de Transplantes de Rondônia possui um estrutura adequada e profissionais capacitados para viabilizar a doação, e com esse esforço integrado vidas são salvas’’, afirmou o secretário.
AMOR AO PRÓXIMO
A coordenadora da Central de Transplantes de Rondônia, Edcleia Gonçalves, explicou que um doador falecido pode doar fígado, rins, córneas, pâncreas, intestino, veias, ossos e tendões, sendo que um único doador pode salvar até oito vidas. ‘‘A doação de órgão coloca fim ao sofrimento e a angustia de diversas pessoas que alimentam a esperança de passarem por transplante para vencer a dura realidade e voltar a ter qualidade de vida. Por outro lado, é gesto de amor ao próximo das famílias, que mesmo atravessando a dor do luto, decidem ajudar a salvar vidas.’’
Ao longo do mês de setembro, são realizadas diversas ações:
Porto Velho
11/9/2025 – Encontro sobre doação de órgãos
Local: Conselho Regional de Enfermagem (Coren/RO)
Horário: 9h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
12/9/2025 – Evento alusivo a doação de órgãos
Local: Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO)
Horário: 10h
Evento alusivo à doação de órgãos, com foco na responsabilidade cidadã e institucional
22/9/2025 – Evento “Pit Stop pela Vida”
Local: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Horário: 9h
Atividade interativa e educativa sobre doação de órgãos
23/9/2025 – Evento “Pit Stop pela Vida”
Local: Policlínica Oswaldo Cruz (POC)
Horário: 9h
Atividade interativa e educativa sobre doação de órgãos
24/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
Horário: 9h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
27/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Parque da Cidade
Horário: 16h
Ação voltada para informação rápida e sensibilização do público
Cacoal
10/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Hospital dos Acidentados de Cacoal
Horário: 16h
Ação voltada para capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde
27/9/2025 – Apresentação do serviço da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)
Local: Conselho Municipal da Saúde de Cacoal (CMS)
Horário: 17h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
