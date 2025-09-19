Com investimento de R$ 825,5 mil, Porto Velho entrega seis novas voadeiras para reforçar atendimentos no baixo Madeira

Publicada em 19/09/2025 às 11h17
A Prefeitura de Porto Velho fará a entrega de seis voadeiras para ampliar o apoio logístico e operacional às comunidades ribeirinhas do baixo Madeira. A cerimônia será no próximo dia 22 de setembro (segunda-feira), às 16h30, no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, à rua Monteiro Lobato, 5550, bairro Jardim Eldorado.
Três voadeiras já foram entregues na primeira etapa e as seis restantes serão repassadas agora. O investimento total para as nove embarcações é de R$ 825.594,00, provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes.
Serão contemplados os distritos de Calama, Barco Hospital, São Miguel, Lago do Cuniã, Nova Esperança e DPETRAN Apoio. Na fase inicial receberam voadeiras as localidades de Cujubim Grande, Papagaios e Cavalcante.
As embarcações permitem maior acesso das equipes de saúde às comunidades ribeirinhas. A medida facilita atendimentos médicos, de enfermagem e ações de vacinação, além de oferecer suporte em casos de urgência e emergência. O reforço amplia a presença de serviços públicos em áreas isoladas.
