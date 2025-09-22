Com fortalecimento da gestão, governo de Rondônia é referência nacional em governança previdenciária

Publicada em 22/09/2025 às 09h35
O governo de Rondônia conquistou e mantém, desde de julho de 2025, o nível IV do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão), concedido ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) pelo Ministério da Previdência Social.
Rondônia foi o primeiro estado brasileiro a alcançar a certificação máxima e também o primeiro a mantê-la, confirmando-se como referência nacional em governança previdenciária.
O Iperon passou por uma transformação marcada pela modernização administrativa, fortalecimento da governança e ampliação da transparência. Esse movimento aproximou ainda mais a instituição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, garantindo processos mais claros, eficientes e alinhados às melhores práticas de gestão previdenciária do país.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, poucos estados chegaram ao patamar máximo do Pró-Gestão, que reconhece práticas consolidadas em controle interno, comunicação, atendimento e sustentabilidade previdenciária. “Mais do que uma certificação, a conquista representa um marco de legado: Rondônia oferece hoje uma previdência sólida, moderna e comprometida em assegurar proteção aos servidores e seus dependentes, no presente e no futuro”, ressaltou.
Segundo o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, a conquista é fruto de união e dedicação. “Esse reconhecimento não é apenas uma certificação, mas o reflexo de um trabalho coletivo. Construímos um Iperon mais moderno, transparente e sustentável, com foco em quem mais importa: os servidores públicos e suas famílias. O Pró-Gestão nível IV é um marco de legado que mostra que Rondônia está na vanguarda da governança previdenciária no Brasil”, evidenciou.
O coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Rafael Lopes, reforçou a importância dos avanços internos. “Estruturamos mecanismos de controle interno e modernizamos rotinas administrativas e financeiras para garantir eficiência e sustentabilidade. Esse resultado comprova que Rondônia está preparada para os desafios previdenciários das próximas décadas. A certificação confirma que o Iperon segue em um caminho sólido, equilibrado e confiável.”
O marco conquistado projeta o Iperon como modelo para o Brasil, reafirmando que governança, inovação e compromisso social são pilares essenciais para uma previdência pública sustentável.
