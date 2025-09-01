Com financiamento do governo de Rondônia projeto inovador do programa Centelha é destaque em artigo publicado

Publicada em 01/09/2025 às 16h20
Um estudo realizado por pesquisadores de uma instituição de ensino superior privada de Ji-Paraná e da Universidade Federal de Rondônia (Unir) foi publicado na Revista de Ciências, Tecnologia e Inovação (Nativa), intitulado: “Viabilidade técnica e econômica para implantação de um protótipo de aerador fotovoltaico aplicado à Piscicultura Familiar no interior de Rondônia”.
O governo de Rondônia celebra mais uma contribuição significativa para o avanço da ciência e do desenvolvimento sustentável da piscicultura, resultado do trabalho do pesquisador Jerônimo Vieira Dantas Filho, desenvolvido com apoio financeiro da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), por meio de sua participação no programa Centelha II.
O estudo apresenta um protótipo inovador de aerador fotovoltaico, desenvolvido com foco na piscicultura familiar. O sistema mostrou-se viável para garantir a operação contínua dos equipamentos essenciais à piscicultura e propõe a implementação de um sistema off-grid (sistema de energia, geralmente solar, que funciona de forma autônoma) para atender às demandas energéticas de pequenas propriedades no interior de Rondônia, especialmente em locais sem fornecimento convencional de energia elétrica, promovendo a sustentabilidade energética e reduzindo a dependência de fontes tradicionais de energia. Os resultados reforçam a viabilidade técnica e econômica da adoção de soluções fotovoltaicas em pequenas propriedades aquícolas, sobretudo em regiões remotas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a publicação evidencia a capacidade do estado em fomentar projetos que geram impactos reais na economia e na qualidade de vida das comunidades rurais. “Ao apoiar pesquisadores e projetos inovadores, o governo contribui para que Rondônia se destaque na pesquisa científica e na aplicação de tecnologias sustentáveis para o setor produtivo”, ressaltou.
O projeto “Aerador fotovoltaico aplicado à Piscicultura Familiar de Rondônia” foi aprovado nas três etapas do programa Centelha II, sendo devidamente formalizado e contratado, o que possibilitou o recebimento do recurso financeiro de subvenção. O Programa Centelha é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi.
A pesquisa em questão demonstra que o Brasil possui características geográficas e climáticas extremamente favoráveis à geração de energia solar, tornando este tipo de sistema ideal para propriedades afastadas da rede elétrica convencional ou que buscam maior autonomia energética. O artigo ressalta que o sistema desenvolvido garante a operação contínua do aerador, contribui para a saúde dos peixes e reduz os custos operacionais, representando ainda uma alternativa limpa e econômica para áreas rurais com acesso limitado à rede elétrica.
