Com apoio do Sebrae, CISAN é habilitado ao SISBI-POA e abre mercado nacional para agroindústrias de Rondônia

Publicada em 12/09/2025 às 16h23
O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN) celebra uma conquista histórica: a habilitação para integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Formado por 16 municípios consorciados e 1 conveniado, o CISAN tem se destacado na implementação de políticas públicas voltadas ao saneamento básico e à inspeção sanitária de produtos de origem animal. A habilitação, conquistada por meio do Projeto CONSIM 3, garante que os serviços de inspeção do consórcio atendam aos padrões federais, permitindo a comercialização dos produtos inspecionados em todo o território nacional.
Com este reconhecimento, Rondônia passa a integrar, ao lado de outros 11 estados brasileiros, o grupo que já conquistou a habilitação ao SISBI-POA, tornando-se pioneira na região Norte e fortalecendo sua posição no cenário agroindustrial nacional.
O processo teve início em 2019, quando o Sebrae em Rondônia identificou que poucos municípios possuíam o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) estruturado. A partir disso, iniciou-se um movimento de mobilização junto aos consórcios municipais para a implantação do SIM Consorciado.
Para apoiar a iniciativa, o Sebrae em Rondônia contratou uma empresa de consultoria especializada, que contou com a expertise da médica veterinária aposentada do MAPA, Dra. Inês Costa. Com seu trabalho, foram desvendados os caminhos técnicos e legais necessários para que Rondônia pudesse sonhar em alcançar o mercado nacional. Desde então, foram realizadas inúmeras reuniões, planejamentos estratégicos, construção de planos de ação e aprovação de legislações municipais — esforços que culminaram nesta conquista.
O superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou a relevância do avanço para a economia local:
“A possibilidade que se abre para nossas pequenas agroindústrias com a adesão ao selo SISBI é gigantesca, pois elas poderão ganhar escala em nível nacional. O Sebrae, em parceria com o CISAN e demais entidades, tem o papel de ser um grande apoiador nesse processo, contribuindo para que Rondônia amplie seus resultados e conquiste novos mercados.”
Duas empresas de Rondônia já receberam a certificação e estão autorizadas a comercializar em nível nacional:
Queijo Quatro Cachoeira – Ariquemes
Itapajé Pescados – Porto Velho
Esses empreendimentos agora contam com o selo SISBI-POA, que assegura a equivalência da inspeção aos padrões federais e garante “trânsito livre” para seus produtos em qualquer estado do Brasil.
O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) tem como missão harmonizar e padronizar os procedimentos de fiscalização em todo o país. Entre seus objetivos estão:
Unificar as inspeções em âmbito nacional;
Garantir qualidade e segurança alimentar;
Ampliar mercados para agroindústrias locais.
Para aderir ao sistema, estados, municípios ou consórcios precisam adequar seus regulamentos aos padrões federais. Após a verificação do MAPA, os serviços de inspeção passam a ter equivalência ao sistema nacional, permitindo que os produtos certificados sejam vendidos em todo o Brasil.
A conquista marca um divisor de águas para o CISAN e seus municípios consorciados, fortalecendo a agroindústria rondoniense e abrindo espaço para novos empreendimentos. Com a habilitação, outros estabelecimentos poderão buscar a certificação, gerando mais renda, empregos e oportunidades de negócios.
O sucesso desta jornada reforça a importância da parceria entre CISAN e Sebrae em Rondônia, que juntos transformaram um projeto iniciado em 2019 em uma realidade que coloca Rondônia no mapa nacional da agroindústria de produtos de origem animal.
