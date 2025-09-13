Colisão entre motocicleta e carro deixa dois mortos em Cerejeiras

Por Gazeta Rondônia
Publicada em 13/09/2025 às 08h40
Publicada em 13/09/2025 às 08h40
Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado na noite desta quinta-feira (11) na BR 435, próximo à cooperativa Copama, causando a morte de dois motociclistas.
Ainda não se sabe das circunstâncias que ocorreu o grave acidente entre o carro e a motocicleta que ocasionou a morte do piloto e do carona, ainda no local do sinistro.
O corpo de bombeiros foi acionado e ao comparecer no local às vítimas já não apresentavam sinais vitais.
O condutor da motocicleta foi identificado como Silvanei de 33 anos. Já o carona descrito como de estatura baixa, branco e forte, não portava nenhuma documentação, dificultando sua identificação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!