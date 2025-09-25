Colisão entre duas motocicletas deixa quatro pessoas feridas na BR-364

Publicada em 25/09/2025 às 09h15
Na tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas que colidiram de frente na BR-364, região de Vila Nova Mutum Paraná, em Porto Velho. O impacto deixou quatro pessoas feridas, sendo dois homens e duas mulheres.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do site Hora1Rondonia, cada motocicleta era ocupada por um casal. A batida frontal provocou ferimentos severos nas vítimas. O caso mais grave é o de uma mulher que sofreu múltiplos traumas, além de uma fratura exposta em uma das pernas. Já um idoso, que conduzia uma das motos, apresentou suspeita de traumatismo craniano.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas com urgência para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho.
Antes da chegada da PRF, uma guarnição da Polícia Militar da região foi a primeira a comparecer à cena do acidente. Os policiais controlaram o tráfego na rodovia e auxiliaram na preservação da integridade das vítimas até a chegada do socorro especializado. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas.
