Coletas itinerantes em Guajará-Mirim e Ouro Preto reforçam estoques de sangue da Hemorrede em Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 14h21
As cidades de Guajará-Mirim e Ouro Preto do Oeste receberam, nos dias 29 e 30 de agosto, coletas itinerantes de sangue organizadas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), reunindo 394 voluntários que resultaram na coleta de 325 bolsas de sangue, além de 14 novos cadastros para o banco de medula óssea (HLA).
As atividades tiveram como objetivo aproximar os serviços da hemorrede da população do interior do estado, facilitando o acesso à doação e garantindo o abastecimento de hospitais. Em Guajará-Mirim, a mobilização conduzida pelo Hemocentro de Porto Velho recebeu 188 voluntários, dos quais 161 efetivaram a doação de sangue e 6 realizaram cadastro no HLA. Já em Ouro Preto do Oeste, o Hemocentro de Ji-Paraná registrou a participação de 206 pessoas, resultando em 164 bolsas de sangue coletadas e 8 novos cadastros no banco de medula óssea.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a relevância da iniciativa para a saúde pública. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas todos os dias. O governo do estado investe em ações como essas, que levam cidadania e fortalecem o atendimento em todo o estado, especialmente nos municípios.”
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar ressaltou o comprometimento da população e a importância das coletas itinerantes. “Cada doação representa esperança para famílias inteiras, por isso é importante valorizar cada doação de sangue recebida em Guajará-Mirim e Ouro Preto do Oeste pela generosidade, reforçando o nosso compromisso em ampliar o acesso da população à hemorrede, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento.”
As coletas itinerantes contaram com o apoio das equipes do Hemocentro de Porto Velho e do Hemocentro de Ji-Paraná, além da mobilização de servidores da Fhemeron que atuaram na organização e atendimento aos doadores.
