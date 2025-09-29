Coleta itinerante em Presidente Médici mobiliza mais de 140 voluntários para doação de sangue

Publicada em 29/09/2025 às 14h19
A cidade de Presidente Médici recebeu do governo de Rondônia, mais uma ação de coleta itinerante de sangue, organizada pelo Hemocentro de Ji-Paraná, nos dias 26 e 27 de setembro. Durante os dois dias, 146 voluntários se apresentaram para doar, resultando em 120 bolsas coletadas e 12 cadastros para Tipagem de antígenos leucocitários humanos (HLA), ampliando as chances de pacientes que aguardam transplante de medula óssea.
O objetivo da coleta itinerante é aproximar os serviços de saúde da população, garantindo maior acesso à doação de sangue e contribuindo para o equilíbrio dos estoques que abastecem todo o estado. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) vem intensificando essas ações para atender de forma mais ágil e humanizada às demandas da rede hospitalar, especialmente em cirurgias e tratamentos de alta complexidade.
Cada bolsa doada representa esperança e vida para pacientes
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a doação de sangue é um gesto de solidariedade que salva vidas todos os dias. “Em Rondônia, temos trabalhado para fortalecer a hemorrede estadual, garantindo que a população tenha acesso facilitado a esse serviço essencial. Ações como essa aproximam o governo da comunidade e demonstram o empenho da gestão estadual em assegurar que nenhum paciente deixe de receber o atendimento necessário”, ressaltou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, enfatizou o impacto direto da coleta itinerante. “As coletas itinerantes representam um elo fundamental entre os doadores e os pacientes que dependem do sangue para continuar seus tratamentos. Cada contribuição fortalece o sistema público de saúde e amplia a capacidade da Fhemeron de responder às demandas hospitalares com agilidade e segurança.”
Essas iniciativas reforçam a estratégia da hemorrede estadual de manter um estoque unificado de sangue, permitindo que o material coletado em uma região possa atender a necessidades emergenciais em outra, sem interrupções no atendimento hospitalar. A ação em Presidente Médici contou com o trabalho da equipe do Hemocentro de Ji-Paraná, servidores da Fhemeron e voluntários da comunidade, que somaram esforços para o sucesso da mobilização.
