Classificação final do Festival Estudantil Rondoniense e Artes é retificado após análise de recurso
Por Midian Mascarenha
Publicada em 17/09/2025 às 16h15
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) comunica a retificação do resultado do Festival Estudantil de Artes (Fera), realizado nos dias 8 e 9 de setembro, em Porto Velho. Na categoria Banda de Garagem, houve readequação da classificação após análise de recurso, em conformidade com o edital que definiu como temática do festival “Todas as Artes, Um Só Norte”, contemplando composições de autores nortistas. 

NOVA CLASSIFICAÇÃO  

Teatro

Regional Ji-Paraná – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Jovem Gonçalves Vilela

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olga Dellaila

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos

Instrumental

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Plácido de Castro

Regional Ji-Paraná – Colégio Tiradentes da Polícia Militar VI (CTPM VI)

Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro Lobato 

MÚSICA 

Canto

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graciliano Ramos

Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental Machado de Assis

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Teixeira de Oliveira

Grupo Vocal

Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar  XI (CTPM XI)

Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Álvares de Azevedo

Regional Rolim de Moura – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Josué Rosales dos Santos

CINEMA

Ficção Filme

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Plácido de Castro

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio César Freitas Cassol

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

Documentário Filme

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas

Regional Cerejeiras –Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos

Animação Filme

Regional Guajará-Mirim – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu

Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos

Regional Alta Floresta – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves

Dança em Grupo

Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Costa Júnior

(Empate) Regional Vilhena – Colégio Tiradentes da Polícia Militar V

Dança Solo

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional São Francisco do Guaporé – Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa de Oliveira

Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernanda Souza de Paula

(Empate) Regional Espigão – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Artes Visuais

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos

Regional Buritis -Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon

Regional Guajará Mirim – Colégio Tiradentes da Polícia Militar X

Fotografia

Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira

Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo Pioneira

Regional Teixeiropolis – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo

Banda de Garagem

Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar  XII (CTPM XII)

Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito

Regional de Ariquemes – – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio  Aurelio Buarque de Holanda

CULTURA ESCOLAR
