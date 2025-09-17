Classificação final do Festival Estudantil Rondoniense e Artes é retificado após análise de recurso

Publicada em 17/09/2025 às 16h15
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) comunica a retificação do resultado do Festival Estudantil de Artes (Fera), realizado nos dias 8 e 9 de setembro, em Porto Velho. Na categoria Banda de Garagem, houve readequação da classificação após análise de recurso, em conformidade com o edital que definiu como temática do festival “Todas as Artes, Um Só Norte”, contemplando composições de autores nortistas.
NOVA CLASSIFICAÇÃO
Teatro
Regional Ji-Paraná – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Jovem Gonçalves Vilela
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olga Dellaila
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos
Instrumental
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Plácido de Castro
Regional Ji-Paraná – Colégio Tiradentes da Polícia Militar VI (CTPM VI)
Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro Lobato
MÚSICA
Canto
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graciliano Ramos
Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental Machado de Assis
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jorge Teixeira de Oliveira
Grupo Vocal
Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar XI (CTPM XI)
Regional Vilhena – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Álvares de Azevedo
Regional Rolim de Moura – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Josué Rosales dos Santos
CINEMA
Ficção Filme
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Plácido de Castro
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio César Freitas Cassol
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Documentário Filme
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas
Regional Cerejeiras –Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos
Animação Filme
Regional Guajará-Mirim – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Casimiro de Abreu
Regional Porto Velho – Escola Estadual de Ensino Fundamental Jorge Vicente Salazar dos Santos
Regional Alta Floresta – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves
Dança em Grupo
Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional Jaru – Escola Estadual de Ensino Fundamental Costa Júnior
(Empate) Regional Vilhena – Colégio Tiradentes da Polícia Militar V
Dança Solo
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional São Francisco do Guaporé – Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa de Oliveira
Regional Espigão do Oeste – Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernanda Souza de Paula
(Empate) Regional Espigão – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Artes Visuais
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos
Regional Buritis -Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon
Regional Guajará Mirim – Colégio Tiradentes da Polícia Militar X
Fotografia
Regional Costa Marques – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Darcy da Silveira
Regional Ouro Preto – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo Pioneira
Regional Teixeiropolis – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Toledo
Banda de Garagem
Regional Ouro Preto – Colégio Tiradentes da Polícia Militar XII (CTPM XII)
Regional Cacoal – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito
Regional de Ariquemes – – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aurelio Buarque de Holanda
