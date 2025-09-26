Cirone preside sessão de homenagem a TJ, TRE, mães atípicas e bombeiros militares

Publicada em 26/09/2025 às 10h34
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ) recebeu nesta quarta-feira (24), a Medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento a conquista, pela sexta vez consecutiva, do Selo Diamante. O título se estendeu a todas as comarcas do Estado. Também foram homenageados, com voto de louvor, pelos relevantes serviços prestados, o Tribunal Regional Eleitoral, mães atípicas e bombeiros militares. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró.
A solenidade foi presidida pelo deputado Cirone e contou com a presença de diversas autoridades, como o desembargador Roosevelt Queiroz Costa, que representou o TJ, o desembargador Daniel Ribeiro Lagos, presidente do TRE, o procurador geral de justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, o subdefensor público geral Diego Cesar dos Santos, a vice-presidente da OAB Vanessa Esber, o diretor da Casa Civil Luiz Fernando de Camargo Alves e o deputado Rodrigo Camargo. “Essa sessão foi proposta com o objetivo de reconhecer instituições e pessoas que realizam um trabalho que faz a diferença no dia a dia de muita gente”, disse Cirone. O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, também compareceu à sessão, para parabenizar os homenageados.
A vice-presidente da OAB, Vanessa Esber, destacou a importância da soma de forças das instituições, para que a sociedade rondoniense realmente faça a diferença. Ela afirmou que o momento é igualmente significativo para a advocacia, pois uma justiça fortalecida, que respeita seus servidores e toda a população, é reconhecida pela sociedade e tanto engrandece a cidadania, quanto reforça a confiança do povo rondoniense. “Que essa solenidade nos inspire a manter vivo o compromisso com a integridade, com o respeito às instituições e sobretudo com pessoas que fazem da justiça uma realidade cotidiana em Rondônia”, afirmou.
O diretor da Casa Civil, Luiz Fernando de Camargo Alves, também destacou a importância do papel exercido pelas instituições e pelas pessoas homenageadas. Ele afirmou que o Governo do Estado tem caminhado junto com a Assembleia Legislativa e outras instituições, no que se refere ao trabalho desenvolvido em favor da população rondoniense. “Esse entrelaçamento entre os poderes é importante, não só para que haja harmonia, mas também para que as políticas públicas cheguem até as pessoas”, disse.
O subdefensor público geral Diego Cesar dos Santos disse que valorizar as instituições que sustentam o estado democrático de direito é reconhecer o esforço cotidiano daqueles que se dedicam a aplicação da lei, mediação dos conflitos e promoção da justiça em todas as suas dimensões. Diego Cesar também enalteceu o papel exercido pelas mães atípicas e pelos bombeiros militares. “São homenagens justas e merecidas”, disse.
O procurador geral de justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago disse que o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral são motivos de orgulho para a sociedade rondoniense. Ele também destacou a importância do trabalho realizado pelos bombeiros militares, em favor de toda a população e do papel das mães atípicas, no amparo e proteção de seus filhos, “que servem de referência e exemplo para todos nós”.
Tribunal de Justiça
Cirone Deiró relembrou a história do Tribunal de Justiça do Estado, destacando o fato de que a instituição recebe, pela sexta vez consecutiva, o Selo Diamante, um reconhecimento de excelência em qualidade, agilidade e transparência, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. “Este prestígio nos remete a um legado construído por homens e mulheres visionários que, desde o início, enxergaram além do presente”, afirmou.
Segundo Cirone, o Tribunal de Justiça de Rondônia é amplamente reconhecido por seu compromisso com a excelência nos serviços prestados aos rondonienses. Na avaliação do deputado, é inegável que um estado forte, com crescimento superior à média nacional, necessite de um sistema judiciário eficiente e transparente, necessário para assegurar a justiça a todos que buscam seus direitos, oferecendo um atendimento ágil e que reflita as demandas da sociedade. “É com orgulho que afirmamos que essa instituição, por meio de seus servidores, tem atendido às expectativas e necessidade dos rondonienses, com dedicação e um profundo senso de justiça”, disse.
Roosevelt Queiroz disse que se sentia honrado por representar mais uma vez o TJRO em sessão solene de grande significado para o judiciário rondoniense. O desembargador explicou que o Selo Diamante é uma certificação pública de que o compromisso com a excelência é constante, sério e transparente. “Esse título é resultado de um trabalho técnico, disciplinado, silencioso e diário, que envolve planejamento estratégico, inovação tecnológica, gestão eficiente e, sobretudo, pessoas comprometidas com a missão de entregar justiça com celeridade, com humanismo e com responsabilidade”, afirmou.
Segundo o desembargador, receber a Medalha de Mérito, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa, representa uma responsabilidade ainda maior, que é a de manter o padrão de qualidade que o povo de Rondônia merece. Na sua opinião, ao conceder a homenagem, a Assembleia Legislativa valoriza não apenas a instituição TJRO, mas também o pacto federativo e a independência harmônica entre os Poderes, tão fundamental para a saúde de uma democracia. Em nome próprio, em nome do presidente desembargador Raduan Miguel e de todo o tribunal, Roosevelt Queiroz agradeceu a homenagem e disse que a Medalha pertence ao povo de Rondônia, “porque é para ele que trabalhamos e é dele que emana toda autoridade”.
Tribunal Regional Eleitoral
Sobre o Voto de Louvor ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Cirone disse que a homenagem marca os 43 anos de relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia, com uma trajetória repleta de dedicação e comprometimento com a justiça e a cidadania. O deputado falou sobre a história da instituição, afirmando que “esses tribunais não apenas garantem o cumprimento da justiça, mas também iluminam o caminho do desenvolvimento econômico, social e político do nosso estado”. Segundo Cirone, o TRE permanece como um dos pilares da democracia, comprometido em servir e proteger os direitos de todos os cidadãos.
O desembargador Daniel Ribeiro Lagos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, disse que se sentia honrado em ver o trabalho da instituição ser reconhecido pela Assembleia Legislativa. “O parlamento é o espaço de poder mais próximo do povo”, afirmou. Daniel Lagos lembrou que o crescimento de Rondônia nos últimos 10 anos gira em torno de 130%, correspondendo a 10% ao ano e que todo esse resultado positivo deve ser atribuído ao povo, que é quem gera riqueza. “O povo de Rondônia é trabalhador e as instituições refletem essa mesma energia, essa mesma determinação”, disse o desembargador.
Bombeiros Militares
Cirone Deiró elogiou o trabalho desenvolvido pelos bombeiros militares, inclusive no combate a incêndios florestais. Segundo o parlamentar, as ações fazem parte de um esforço conjunto, que une todas as instituições e poderes, numa iniciativa coordenada pelo Governo de Rondônia, que vem resultando em avanços importantes. “Esse ano, não enfrentamos os impactos negativos, normalmente associados às queimadas, como a fumaça que compromete a qualidade do ar, a interrupção de voos e a procura por serviços de emergência de saúde”, disse.
A homenagem, segundo Cirone, é uma forma de valorizar o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros. “Com a entrega desse Voto de Louvor queremos reconhecer o empenho e o compromisso desses profissionais”, disse.
Mães atípicas
Ao falar sobre a homenagem às mães atípicas, Cirone disse que trata-se de mulheres que na maioria das vezes sobrevivem a rotinas exaustivas, pois dedicam-se integralmente a prover cuidados essenciais para seus filhos com deficiência, enfrentando desafios que vão muito além do cuidado cotidiano. O deputado afirmou que desde o início de seu primeiro mandato, vem trabalhando para garantir os direitos e promover a inclusão das pessoas com deficiência.
Cirone disse que é preciso implantar e efetivar políticas públicas que atendam especificamente às mães atípicas, como a lei de sua autoria, que cria a Semana Estadual da Mãe Atípica, a ser realizada na primeira semana de maio. Segundo ele, o número de deputados comprometidos com a causa da inclusão de pessoas com deficiência tem sido ampliado na Assembleia Legislativa. “Essa união de esforços não apenas fortalece a visibilidade da causa, mas também favorece a implementação de políticas públicas adequadas, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para seus familiares”, disse.
Segundo Cirone, com a entrega do Voto de Louvor à advogada Luzinete Xavier de Souza e à juíza Larissa Camargo Pinho de Alencar, a Assembleia Legislativa reforça o compromisso com a criação da rede de apoio e fortalecimento das mães atípicas. “O gesto de hoje é um reconhecimento da importância dessa causa, que deve ser priorizada em todas as esferas da nossa sociedade”, afirmou.
Homenageados
Medalha do Mérito Legislativo
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa (desembargador decano, representando o TJ)
Sargento do Corpo de Bombeiros Militar Lauro Henrique Belo da Silva
Voto de Louvor
Desembargador Daniel Lagos (presidente do TRE)
Juíza Roberta Cristina Garcia Macedo (representando todas as comarcas)
Advogada Luzinete Xavier de Souza (mãe atípica )
Juíza Larissa Camargo Pinho (mãe atípica, representada pelo deputado Rodrigo Camargo).
Coronel bombeiro Iranildo Dias de Andrade
Sargento bombeiro Antônio Ermisson Lemos
Sargento bombeiro Daniel Maciel Baptista
Sargento bombeiro Rafael Miramar de Oliveira
Soldado temporário Zaquel dos Santos de Almeida
Sargento bombeiro Denis Cledson Valci
Sargento bombeiro Francy Leila Vasconcelos da Cunha
Sargento bombeiro Rodrigo Ranger Dias
