Cidadania no trânsito é fortalecida pelo governo de Rondônia com Projeto Agente Mirim, em Porto Velho

O governo de Rondônia realizou mais um encontro com os participantes do projeto Agente Mirim do Trânsito, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que promove cidadania e segurança desde cedo. A atividade, desenvolvida pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), reuniu os alunos para dois momentos especiais: o ensaio da música “Paciência”, que será apresentada na formatura em novembro, e a votação para definir o nome da mascote do projeto, criada a partir de um concurso de desenhos entre as turmas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações educativas são fundamentais para a transformação do futuro. “Acreditamos que a verdadeira mudança social nasce da educação. Os investimentos do governo em nossas crianças tem o objetivo de promover uma Rondônia mais próspera e segura para todos”, salientou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o impacto do projeto na vida dos estudantes e de suas famílias. “Esses jovens já compreendem como se portar no trânsito e podem orientar amigos e familiares. A formatura não será apenas uma celebração, mas um marco que ficará para sempre na memória de cada um.”
PROJETO MUSICAL
A pedagoga e uma das coordenadoras do projeto, Janaína de Alencar, explicou a escolha da música que será apresentada pelos alunos na formatura. “A música ‘Paciência’ dialoga com o tema da campanha nacional da Senatran, ‘Desacelere, seu bem maior é a vida’. A letra nos lembra da importância de diminuir o ritmo, ter calma e valorizar a vida, que é tão rara.”
A coordenadora também relacionou o conteúdo às atividades da Semana Nacional de Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, reforçando o papel dos estudantes como multiplicadores. “Vocês já são agentes mirins. Levem essa mensagem adiante: respeitar as leis de trânsito e ter calma pode salvar muitas vidas”, completou.
EDUCAÇÃO E CIDADANIA
O projeto Agente Mirim do Trânsito contemplou cerca de 50 alunos das turmas de 5º ano da Escola Estadual Luís Soares de Cássia, na Zona Leste de Porto Velho. Em três meses de atividades, foram ministrados 12 módulos que integraram conteúdos de trânsito alinhados com a transversalidade dos temas educativos, como matemática, educação física, ciências, artes e língua portuguesa.
