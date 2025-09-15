Ciclista morre atropelado por caminhonete na BR-364

Por Anoticiamais
Publicada em 15/09/2025 às 08h40
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (14), na BR-364, em frente à Ceplac, em Ouro Preto do Oeste, sentido a Ji-Paraná, deixou um morro.
Segundo informações, um homem em uma bicicleta teria tentado atravessar a rodovia federal quando foi colidido por uma caminhonete Toyota modelo Hilux.
Com a violência do impacto, o ciclistas teria batido com a cabeça no parabrisa da Hilux e foi arremessado ao solo, indo a óbito no local.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e compareceu ao local do acidente para registro da ocorrência e controlar o tráfego de veículos nas imediações.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada pela PRF.
