Publicada em 03/09/2025 às 09h21
Na tarde desta terça-feira (2), a população de Ji-Paraná foi surpreendida por uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento. O temporal provocou destelhamentos de casas, queda de árvores e assustou moradores em várias regiões da cidade.
De acordo com relatos, motociclistas que atravessavam a ponte sobre o rio Machado enfrentaram momentos de perigo, já que durante o pico da ventania alguns quase foram arrastados. Ainda houveram relatos de tampas de caixa d’água que voaram e caíram a 200 metros do ponto inicial, e falta de energia elétrica.
Uma escola também sofreu danos após ser atingida por um raio durante a tempestade, o que gerou avarias em sua estrutura. Apesar dos estragos, não há informações de feridos até o momento.
As autoridades orientam que, em situações de tempestade com raios e ventos fortes, a população busque locais seguros e evite transitar em áreas abertas ou sob estruturas frágeis.
