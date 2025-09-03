China revela nova geração de mísseis nucleares intercontinentais em desfile militar

Publicada em 03/09/2025 às 11h04
A China revelou novos mísseis balísticos intercontinentais com capacidade de carregar ogivas nucleares durante o desfile militar nesta quarta-feira (3) em Pequim, em uma demonstração de força ao Ocidente.
Segundo a agência de notícias Reuters, a China exibiu pela primeira vez sua tríade nuclear completa, com armas prontas para uso que podem ser lançadas a partir da terra, do mar e do ar, incluindo um míssil balístico intercontinental reformulado, o DF-5C, e um novo míssil móvel de longo alcance, o DF-61.
O comentarista militar e ex-instrutor do Exército chinês Song Zhongping disse à agência de notícias AFP que os mísseis revelados fazem parte de "uma nova geração de armas nucleares" do arsenal de Xi Jinping.
O míssil DF-5C tem alcance de 20 mil km, o que cobre metade da circunferência do planeta e seria capaz de atingir qualquer país, por conta das diferentes possibilidades de lançamento. Cada DF-5C tem capacidade liberar múltiplas ogivas independentes sobre um único alvo.
Outros mísseis que compõem o arsenal balístico de longo alcance chinês são o JL-1, lançado por via aérea, e o JL-3, lançado por submarino. Juntos, todos esses mísseis representam um o “trunfo” estratégico da China para salvaguardar a soberania e a dignidade do país, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.
A China tem cerca de 600 ogivas nucleares e está expandindo seu arsenal nuclear, segundo o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo (SIPRI) —ainda bem longe dos EUA e da Rússia, que têm mais de cinco mil ogivas cada. Segundo institutos especializados em estudos da guerra, o estoque chinês pode saltar para as 1.500 ogivas até 2035.
A desfile militar chinês compõe celebração dos 80 anos do fim da 2ª Guerra Mundial e é visto como uma demonstração de força em um momento que a China busca desafiar a supremacia dos Estados Unidos. A exibição pública dos armamentos foi uma rara demonstração de seu crescente poderio e de sua capacidade de projetar força muito além das fronteiras do país.
Durante o desfile, a China também exibiu outros armamentos de última geração, como mísseis antinavio, drones subaquáticos e escudos antimísseis na Praça Tiananmen, conhecida como Praça da Paz Celestial, em Pequim.
