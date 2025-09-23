Cerimônia de lançamento da pedra fundamental marca o início das obras da UBS Porte V no Moysés de Freitas

Publicada em 23/09/2025 às 08h21
A manhã de sábado, 20, foi marcada pela cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte V no bairro Moysés de Freitas, em Vilhena. A futura unidade, que atenderá cerca de 25 mil pessoas de dez bairros, receberá o nome de UBS Drª Laura Maria Possa, em homenagem à médica vilhenense falecida em abril.
A solenidade contou com a presença do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, do vice-prefeito Aparecido Donadoni, do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e do deputado federal Cirone Deiró. O senador Confúcio Moura, responsável pela inclusão do projeto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi representado por uma assessora.
O secretário Wagner Borges ressaltou que o projeto da UBS foi integralmente desenvolvido pela Secretaria de Planejamento do município. “Isso aqui é projeto nosso, foi fruto de dedicação dos nossos engenheiros”, declarou Borges, que atribuiu ao apoio do senador Confúcio Moura e do deputado Cirone Deiró a viabilização da obra.
O prefeito Flori Cordeiro informou que a obra está orçada em R$ 6,2 milhões, valor já depositado na conta da prefeitura, garantindo a sua execução. “Portanto, não é promessa, é compromisso”, afirmou o prefeito. Ele ainda destacou a contrapartida municipal, que incluiu a doação do terreno e um trabalho de terraplanagem no valor de quase meio milhão de reais.
A nova UBS oferecerá atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de serviços de vacinação, exames e programas de prevenção. Durante a cerimônia, a mãe da Drª Laura Maria Possa, visivelmente emocionada, expressou a gratidão da família pela homenagem. “Tudo o que ela fez, fez por amor. Ela sempre dizia: ‘Mãe, eu não posso dizer não porque sempre tem alguém precisando'”, relembrou a mãe, sob calorosos aplausos.
