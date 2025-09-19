Cerest promove seminário sobre saúde mental do trabalhador

Publicada em 19/09/2025 às 08h29
O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realizou nesta quinta-feira, 18, o Seminário de Saúde Mental do Trabalhador, na Câmara Municipal de Vereadores.
Com o tema “Cuidar da mente é proteger a vida: desafios e direitos na atualidade”, o evento reuniu estudantes, servidores da Prefeitura e da Câmara para debater os desafios enfrentados pelos trabalhadores no cuidado com a saúde mental e os direitos relacionados ao tema.
A programação contou com três palestras. A psicóloga Ana Caroline falou sobre os fatores psicossociais e estratégias de cuidado no trabalho, abordando a identificação de doenças relacionadas à saúde mental, estratégias de promoção da saúde psicológica e ferramentas de autocuidado e apoio institucional.
Em seguida, a bioquímica e professora de Medicina, Mariana Neves, tratou do tema assédio no trabalho, discutindo formas de identificação, canais de denúncia e gestão de desempenho.
Por fim, a advogada Camila Domingos destacou os direitos trabalhistas e a responsabilidade do empregador na saúde mental, explicando aspectos da legislação trabalhista e previdenciária aplicável, situações de afastamento por transtorno mental, estabilidade no emprego e caminhos legais para denúncias de assédio moral e más condições de trabalho.
