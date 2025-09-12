Cerca de 400 servidores da educação participam de formação do Programa Avança Rondônia, em Porto Velho

Publicada em 12/09/2025 às 15h39
A formação presencial do Programa Avança Rondônia (Proar), foi realizada pelo governo de Rondônia, nos dias 9 e 10 de setembro, em Porto Velho, reunindo cerca de 400 servidores da rede estadual, entre professores de Língua Portuguesa, Matemática e coordenadores pedagógicos. O objetivo é promover o avanço qualitativo e quantitativo dos índices de proficiência dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, sobretudo nas etapas finais de cada modalidade.
A formação, aplicada por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), integra o ciclo “Proficiência em Movimento: Aprender, Ensinar e Evoluir”, uma ação estruturante do Proar voltada para fortalecer o trabalho pedagógico dos professores e consolidar práticas inovadoras de ensino.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância de oferecer bases sólidas aos estudantes. “O governo tem trabalhado para que a base dos nossos alunos seja bem alicerçada para melhorar os resultados da educação no estado. O Proar é um programa estratégico que garante apoio aos professores e abre caminho para que os jovens estejam preparados para os desafios do futuro.”
PRÓXIMAS FORMAÇÕES
Após a etapa realizada em Porto Velho, o cronograma do Proar prevê novas formações presenciais durante o mês de setembro e em novembro, contemplando todas as regiões do estado:
15 e 16 de setembro: formação em Porto Velho, reunindo mais de 300 servidores;
24 e 25 de setembro: formação em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena;
4 e 5 de novembro: encontro final em Porto Velho, com foco no compartilhamento de boas práticas entre os professores e gestores da rede estadual.
Segundo a coordenadora técnica da Seduc, Jeieli Oliveira, o investimento na formação docente é parte essencial do plano de ação do governo do estado. “Toda formação faz parte do plano de ação da gestão estadual para garantir maior proficiência aos estudantes. Estamos investindo no fortalecimento pedagógico dos nossos professores para que eles tenham condições de impactar diretamente no aprendizado e nos resultados educacionais da rede estadual”, destacou.
Com a iniciativa, o governo de Rondônia reafirma o compromisso de valorizar os profissionais da educação e de continuar investindo em ações que fortaleçam o aprendizado dos estudantes, elevando cada vez mais a qualidade da educação no estado e garantindo que todos os alunos tenham condições de desenvolver plenamente seu potencial acadêmico e pessoal.
