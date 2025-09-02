Cerca de 2 mil soldados norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia, diz Coreia do Sul

Publicada em 02/09/2025 às 15h55
Cerca de 2 mil soldados da Coreia do Norte morreram na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, afirmou um deputado sul-coreano, citando números dos serviços de inteligência de seu país, nesta terça-feira (2).
Em abril, a estimativa da Coreia do Sul era de eles “pelo menos 600”, mas, com base em avaliações atualizadas, o número estimado mais do que dobrou, declarou à imprensa o deputado Lee Seong-kweun após uma reunião de informação com o Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano (NIS).
O deputado Lee afirmou ainda que o NIS acredita que Pyongyang planeja enviar outros 6.000 soldados e engenheiros para a Rússia e que mil já chegaram.
“Estima-se que, do recente plano de terceira leva de 6 mil tropas, cerca de mil engenheiros de combate já tenham chegado à Rússia”, disse o parlamentar Lee.
No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que o Norte enviaria construtores e especialistas em desminagem para a região de Kursk.
Rússia e Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado, incluindo uma cláusula de defesa mútua, durante uma rara visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte.
Com isso, desde o início da guerra, a Coreia do Norte enviou mais de 9 milhões de munições, milhares de soldados e outros armamentos de guerra à Rússia. O que teve impacto direto nas capacidades russas na guerra da Ucrânia, revelou o relatório de um grupo observador do conflito em maio deste ano.
As munições enviadas pela Coreia do Norte permitiram que a Rússia intensificasse os bombardeios contra a infraestrutura civil essencial na Ucrânia, segundo o Grupo Multilateral de Monitoramento de Sanções (MSMT, na sigla em inglês).
As evidências reunidas pelo MSMT, composto pelos Estados Unidos e outros 10 países-membros da ONU, foram coletadas ao longo dos meses desde o estabelecimento do grupo, em outubro de 2024.
Veja abaixo os armamentos e equipamentos fornecidos pela Coreia do Norte à Rússia ao longo de 2024 e imagens que provam as movimentações:
Mais de 9 milhões de munições, que incluem projéteis de artilharia e munição para lançadores de foguetes, transferidos em mais de 20 mil contêineres em 49 embarcações;
Mais de 200 veículos de guerra em três brigadas de artilharia pesada, que incluem canhões automotores de artilharia (veja na imagem abaixo), lançadores de foguetes de longo alcance e veículos de recarga.
Ao menos 100 mísseis balísticos, que foram usados em bombardeios na Ucrânia, além de mísseis antitanque e RPGs;
Mais de 14 mil soldados, sendo 11 mil em 2024, e outros três mil no início de 2025;
A Coreia do Norte só confirmou em abril que havia enviado tropas para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia e admitiu que seus soldados foram mortos em combate.
Desde então, o líder norte-coreano Kim Jong Un se encontrou com famílias de soldados mortos lutando pela Rússia contra a Ucrânia e ofereceu condolências por sua “dor insuportável”.
