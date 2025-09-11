Cássio Gois e Silvia Cristina garantem novos investimentos ao CERNIC em Cacoal

Publicada em 11/09/2025 às 09h49
O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (CERNIC) recebeu, nesta semana, um importante reforço para continuar desenvolvendo seu trabalho de excelência no atendimento a crianças e adolescentes. A instituição, que há anos faz a diferença na vida de centenas de famílias, foi contemplada com recursos que chegam em um momento fundamental.
A deputada federal Silvia Cristina destinou R$ 100 mil em investimentos, enquanto o deputado estadual Cássio Gois garantiu um empenho no valor de R$ 130 mil para a implantação da subestação elétrica da unidade, assegurando maior eficiência e estrutura no funcionamento dos serviços.
Com esses novos aportes, mais de 250 crianças atendidas pelo CERNIC serão beneficiadas diretamente, recebendo acompanhamento especializado em reabilitação neurológica, que vai desde terapias até apoio multidisciplinar.
O ato de entrega contou com a presença do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, e da primeira-dama, Joliane Fúria, além de vereadores e diversas lideranças locais, reafirmando a importância da união de esforços entre o poder público e a sociedade civil em prol de causas sociais.
Para a direção do CERNIC, os recursos chegam em boa hora, já que a instituição tem ampliado sua demanda e precisa constantemente de apoio para manter a qualidade no atendimento.
“Essa parceria demonstra o compromisso dos nossos representantes com a saúde e o futuro das nossas crianças. O CERNIC é um patrimônio da cidade e merece todo reconhecimento e incentivo”, destacou Nalzira de Fátima, diretora da entidade.
O deputado Cássio Gois ressaltou a relevância da parceria e parabenizou a deputada pelo olhar sensível a tantos projetos sociais:
“Quero parabenizar a deputada Silvia Cristina pelo belíssimo trabalho e pela destinação deste recurso tão importante. Juntos, estamos somando forças para que o CERNIC continue sendo essa instituição que transforma vidas e é motivo de orgulho para todos nós em Cacoal e em Rondônia. Além disso, já firmei o compromisso de continuar ajudando, inclusive destinando uma emenda para a instalação de um playground, que vai trazer ainda mais alegria e bem-estar às crianças atendidas.”
Já a deputada Silvia Cristina agradeceu o apoio e ressaltou a união de esforços:
“Fico muito feliz em ver o deputado Cássio Gois destinando este recurso fundamental para a subestação elétrica do CERNIC. Esse gesto soma ao nosso compromisso de fortalecer essa instituição, que cuida com tanto amor e dedicação de centenas de crianças. O CERNIC merece toda a nossa atenção e apoio.”
O presidente do CERNIC, Edmilson Caleiro, também agradeceu a parceria:
“Só temos a agradecer à deputada Silvia Cristina e ao deputado Cássio Gois. Esse recurso de mais de R$ 200 mil chega em um momento muito importante para a instituição. Eles nunca dizem não aos nossos projetos, sempre abraçam as causas sociais e demonstram compromisso verdadeiro com as crianças e suas famílias. Graças a esse apoio, o CERNIC continua mantendo seus atendimentos e transformando vidas.”
Foto: Italo Narovi - Assessoria
