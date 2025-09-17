Casada com ex-pedreiro, filha de Gugu revela noites de choro após mudar para os EUA

Publicada em 17/09/2025 às 15h41
Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato com a médica Rose Miriam Di Matteo, emocionou seguidores ao compartilhar nas redes sociais lembranças da mudança para os Estados Unidos. Hoje com 21 anos, influenciadora digital e recém-casada, ela contou que a transição, há dez anos, foi marcada por desafios.
Sofia, a irmã gêmea Marina e o irmão João Augusto deixaram o Brasil ainda crianças, ao lado da mãe. Ela tinha apenas 11 anos quando precisou lidar com um novo idioma, cultura e ambiente escolar. “Era tudo novo: língua, cultura, amigos. Nunca falei sobre isso antes, mas aquele primeiro ano foi bem difícil para mim”, escreveu.
A jovem relatou noites de choro por não compreender as aulas e as dificuldades que resultaram em notas baixas. Apesar disso, destacou a perseverança. “Eu nunca desisti. Queria ser a melhor da classe, mesmo sem entender nada no começo. Hoje agradeço a Deus por cada dificuldade, porque foram elas que me fizeram crescer”, afirmou.
Atualmente, Sofia cursa Finanças em uma das principais universidades da Flórida. Segundo ela, a conquista foi possível pela fé e pelo apoio dos pais. Em sua publicação, também refletiu sobre o processo de amadurecimento: “Dez anos depois sigo com fé, gratidão e coragem. Cada escolha constrói nossa trajetória”.
A postagem foi acompanhada de fotos antigas da família nos Estados Unidos, incluindo um registro em que aparece ao lado de Gugu e Rose Miriam com o personagem Pato Donald.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!