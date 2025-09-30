Casa de Leis promove diálogo contínuo sobre Saúde Mental no Setembro Amarelo

Publicada em 30/09/2025 às 11h18
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na segunda-feira (29), uma roda de conversa com os estagiários da Casa, com foco na saúde mental. A atividade, promovida pela Secretaria de Modernização em parceria com outros setores, está no ciclo de ações do Setembro Amarelo na Casa de Leis, buscando discutir as pressões e desafios da juventude. O evento ocorreu em duas etapas, às 9h e às 10h, e foi conduzido pelas psicólogas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Vanessa Galvão e Mariana Oliveira.
As palestrantes trouxeram uma perspectiva crítica sobre o tema, ressaltando que a saúde é algo em construção e que a juventude enfrenta especificidades como a competitividade, a entrada no mercado de trabalho e o primeiro emprego. A psicóloga Mariana Oliveira destacou a importância de pensar em atividades contínuas e integrais para a saúde. “Tudo isso envolve decisões importantes, afetam a saúde mental e por isso precisamos pensar em atividades que sejam contínuas, integrais. Então, essa palestra hoje [...] tem essa função de pensar a saúde de forma integral, conjunta, coletiva, mas contínua, crítica”, explicou.
A sobrecarga de pressões na fase de tomada de decisões, como a finalização do ensino médio e o início da faculdade ou pós-faculdade, foi um ponto de atenção no debate. Vanessa Galvão comentou sobre a pressão que os jovens sentem: “Eles têm que fazer tudo para ontem. E aí acaba assustando. Por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que eu não posso tomar essa decisão mais para frente?”. Mariana Oliveira complementou, mencionando que o mercado de trabalho é “muito concorrido” e que, onde trabalham, recebe demandas como ansiedade e pressões para a escolha profissional.
O estagiário de nível médio Antonilson Aleixo da Silva Moura considerou a palestra “boa e informativa”. Para ele, a iniciativa da Alero é positiva, principalmente para os estudantes mais novos, ajudando a “se informarem melhor sobre a ansiedade”.
Alero no Setembro Amarelo
A ação específica para os estagiários foi o fechamento de uma agenda de atividades do Setembro Amarelo, promovida pela Secretaria de Modernização, conforme explicou José Danilo Rangel, psicólogo e representante da secretaria. A mobilização na Alero começou com intervenções diretas nos setores.
“Tiveram outras rodas. Também fizemos uma intervenção que a gente foi setor em setor, levando informativo, conversando a respeito (do Setembro Amarelo)”, disse Danilo.
A programação também incluiu uma palestra mais ampla para todos os servidores da Casa, guiada pelo psicólogo clínico e mestre em psicologia Cristiano Fernandes, além do “café com terapia primeiro a mente, depois a vida”, promovido pela Escola do Legislativo (Elero), liderado pela médica Brysa Soares.
