Carreta da Prevenção do Hospital de Amor oferece exames gratuitos em Rolim de Moura

O Hospital de Amor, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e com a coordenação do Leilão Direito de Viver, estará em Rolim de Moura nos dias 07, 08 e 09 de outubro, oferecendo uma série de exames gratuitos voltados à prevenção do câncer. Os atendimentos acontecerão no CEM – Centro de Especialidade Médica (Clínica da Mulher).
Serão disponibilizados exames de mamografia, papanicolau, triagem de pele e avaliação de boca, todos com número de vagas limitadas. Para garantir o atendimento, os interessados devem realizar o agendamento entre os dias 15 e 20 de setembro, das 07h às 17h, no local indicado. Os exames seguem critérios específicos:
Mamografia: mulheres de 40 a 49 anos (anualmente) e de 50 a 69 anos (a cada dois anos);
Papanicolau: mulheres de 25 a 64 anos;
Triagem de pele: pessoas com feridas que não cicatrizam em até 4 semanas ou manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram;
Avaliação de boca: pessoas a partir de 35 anos que fumam ou bebem, ou que deixaram esses hábitos há menos de 20 anos, além de pacientes com lesões na boca por mais de 15 dias sem melhora.
Para efetuar o agendamento, é necessário apresentar xerox do RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.
A ação faz parte das iniciativas do Hospital de Amor, que leva prevenção e cuidados oncológicos para todo o Brasil, com apoio do Leilão Direito de Viver e da AAMIRON (Associação Amigos do Hospital de Amor em Rolim de Moura).
