Carreta da Caixa Econômica atenderá servidores municipais entre 1º e 17 de outubro

Por ASSESSORIA
Publicada em 09/09/2025 às 09h06
A Prefeitura de Rolim de Moura confirmou que a Carreta Unidade Móvel da Caixa Econômica Federal estará no município entre os dias 1º e 17 de outubro de 2025, instalada na Avenida João Pessoa, em frente ao prédio da Prefeitura.
O atendimento tem como principal objetivo facilitar o acesso dos servidores públicos municipais aos serviços da instituição financeira. A ação foi articulada pela Administração Municipal em parceria com a agência local da Caixa Econômica.
A equipe da Caixa prestará atendimento e orientação sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco, como abertura de contas, empréstimos, cartão de crédito, financiamento habitacional, utilização de aplicativos do banco, atualização cadastral.
