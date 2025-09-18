CAPS realiza ação de saúde levando acolhimento e cuidado aos trabalhadores da indústria
Por assessoria
Publicada em 18/09/2025 às 15h04
Nos acompanhe pelo Google News

Cuidar da mente também é valorizar a vida! A equipe do CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Núcleo de Psicologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, esteve presente na Indústria Globoaves levando acolhimento e cuidado aos trabalhadores.

Durante a ação, psicólogos, assistente social e enfermeiros realizaram atendimentos individuais, triagem e encaminhamentos voluntários, reforçando a importância da saúde mental no ambiente de trabalho.

Setembro Amarelo nos lembra que falar é essencial. Se precisar, procure ajuda, você não está sozinho.

Geral ESPIGÃO DO OESTE
Imprimir imprimir