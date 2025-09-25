ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS Madeira-Mamoré fortalece rede de saúde mental em Porto Velho com mais de 11 mil atendimentos em 2025

Em menos de dois anos, já são 26.130 acolhimentos, confirmando a importância do serviço prestado através do governo de Rondônia para a população que busca acompanhamento especializado.