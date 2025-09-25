CAPS Madeira-Mamoré fortalece rede de saúde mental em Porto Velho com mais de 11 mil atendimentos em 2025

Publicada em 25/09/2025 às 09h01
O cuidado com a saúde mental tem sido prioridade no CAPS Madeira-Mamoré, em Porto Velho. Somente entre janeiro e agosto de 2025, a unidade registrou 11.642 atendimentos, número que se soma aos 14.488 realizados em 2024. Em menos de dois anos, já são 26.130 acolhimentos, confirmando a importância do serviço prestado através do governo de Rondônia para a população que busca acompanhamento especializado.
O espaço funciona como referência em atendimento multiprofissional e acolhimento humanizado, oferecendo suporte a pessoas em sofrimento psíquico, com foco na reabilitação e no fortalecimento da autonomia dos usuários.
“O CAPS é essencial para garantir cuidado e inclusão social. Nosso objetivo é humanizar cada vez mais os serviços públicos e oferecer às famílias de Rondônia atendimento que valoriza cada indivíduo”, reforçou o governador de Rondônia Marcos Rocha.
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL
A equipe do CAPS conta com psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio. Juntos, desenvolvem atividades que estimulam a criatividade, incentivam a convivência social e envolvem as famílias no processo terapêutico.
QUEM PODE PROCURAR O CAPS
O serviço é voltado para pessoas com transtornos como ansiedade, depressão e outros quadros psiquiátricos. O acesso ocorre por encaminhamentos de Unidades Básicas de Saúde (UBS), médicos clínicos, Pronto Socorro João Paulo II e Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.
O primeiro contato é marcado pelo acolhimento com escuta qualificada, garantindo um ambiente seguro e respeitoso. Quando o paciente deixa de comparecer, a equipe realiza visitas domiciliares, assegurando a continuidade do acompanhamento.
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Além das consultas e atendimentos especializados, o CAPS oferece oficinas terapêuticas abertas aos pacientes:
• Segunda-feira: Música (8h30), Terapêutica (9h30) e Yoga (15h)
• Terça-feira: Terapêutica (9h)
• Quarta-feira: Estimulação Cognitiva (9h) e Yoga (15h)
• Quinta-feira: Canto Chão (9h)
• Sexta-feira: Autocuidado (8h30)
SERVIÇOS OFERTADOS
• Atendimento psiquiátrico
• Plantão psicológico
• Acompanhamento multiprofissional em saúde mental
• Oficinas terapêuticas (yoga, música, memória, arte, terapia corporal)
• Visitas domiciliares a pacientes em casos graves
• Apoio às equipes da Atenção Básica (matriciamento)
ONDE ENCONTRAR:
O CAPS Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, nº 2.576, bairro São Cristóvão, em Porto Velho, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!