Cantora Joelma é uma das atrações confirmadas na comemoração de 111 anos de Porto Velho

A cantora paraense Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, foi anunciada como uma das atrações na comemoração de 111 anos de criação do município de Porto Velho. O show nacional acontece no dia 2 de outubro, na avenida Farquar, ao lado do Prédio do Relógio. Com mais de 30 anos de carreira, a artista é uma das principais representatividades do Norte do país.
Joelma é conhecida pelo seu carisma, coreografias e energia nos palcos, se tornou um fenômeno nacional: dançando, cantando e lotando shows por todo o Brasil. A cantora promete agitar a capital rondoniense com seus maiores sucessos, incluindo o hit “Voando pro Pará”, “Cavalo Manco”, “A lua me traiu” e diversas outras músicas que marcaram gerações e que fazem o público se emocionar.
De acordo com a Prefeitura de Porto Velho, o espetáculo nacional com a cantora Joelma e a turnê “Isso é Calypso”, com expressiva relevância cultural e grande alcance de público, representa uma escolha estratégica para reforçar o compromisso da administração municipal com a educação cultural, a formação de público e a valorização da infância como dimensão essencial da cidadania.
A festa é gratuita, e além da cantora Joelma, a programação contará com outras apresentações a partir das 18h:
Evento acontece na avenida Farquar com Sete de Setembro
Pré-show - Marla Souza
Pré-show - Gata Forrozeira
Pré-show - Lene Ventura
Show Nacional - Joelma
Segunda o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, evento busca valorizar a identidade porto-velhense, promover a democratização do acesso à cultura e proporcionar entretenimento de qualidade gratuito à população e fortalecer as manifestações artísticas e culturais.
“Nós estamos preparando uma grande programação para o aniversário da nossa cidade. Além da valorização dos artistas regionais, o que é fundamental para nossa cultura, estamos também trazendo a cantora Joelma que é uma das nossas representatividades da região Norte e, aqui em Porto Velho, milhares de pessoas são fãs da cantora. Já fica o convite para você participar conosco desta grande festa”, disse o prefeito.
BEIRADÃO CULTURAL E BOLO
A Prefeitura preparou cinco dias de festas, com shows de bandas locais e atrações nacionais, contará também com outras programações. A comemoração do aniversário de Porto Velho terá bolo de 111 metros e ainda o Beiradão Cultural, que acontece no próximo dia 3 de outubro e contará com 12 horas ininterruptas de shows, estendendo-se por toda a madrugada até as 6h, em um clima inspirado nas viradas culturais realizadas em outras cidades brasileiras.
