Publicada em 17/09/2025 às 11h24
Na noite da última terça-feira (16), Porto Velho foi palco do coquetel de lançamento do POD PHARLA, projeto idealizado pelo deputado estadual Marcelo Cruz. O evento, realizado na Avenida Jorge Teixeira, reuniu lideranças políticas, comunitárias, convidados e representantes da sociedade civil em um momento de celebração e apresentação oficial do novo espaço de diálogo democrático.
O POD PHARLA nasce com a proposta de ser um canal aberto para que a população leve suas demandas, ideias e experiências, debatendo de forma leve e acessível temas ligados às políticas públicas e ao cotidiano de Rondônia.
Durante o coquetel, os convidados conheceram de perto a estrutura moderna do estúdio, que conta com ambiente totalmente preparado para transmissões de qualidade, marcado por um clima descontraído e acolhedor.
Além da apresentação do projeto, a noite foi marcada pela estreia do primeiro programa do POD PHARLA, que já trouxe ao público uma roda de conversa com convidados especiais, demonstrando o tom democrático e participativo que será a marca registrada do podcast.
Segundo Marcelo Cruz, o objetivo é “dar voz à sociedade, aproximando a política do cidadão e criando um espaço onde todos possam ser ouvidos e contribuir com soluções para Porto Velho e Rondônia”.
Com o lançamento oficial e o primeiro programa já no ar, o POD PHARLA inicia sua trajetória como um importante instrumento de diálogo e construção coletiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!