Campus Guajará-Mirim leva licenciandos para o 27º ConBio em Cáceres

Publicada em 12/09/2025 às 14h06
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, marcou presença na 27ª edição do Congresso de Biólogos da Primeira Região (ConBio), realizado entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025, em Cáceres (MT). Com o tema “A Biologia Impulsionando um Futuro Sustentável: Educação, Saúde, Biotecnologia e Meio Ambiente”, o evento reuniu estudantes, pesquisadores e profissionais de todo o país.
Os acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas participaram de palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentações científicas. “Foram três dias repletos de muito aprendizado e troca de ideias. Nossos acadêmicos puderam participar de palestras, mesas-redondas e minicursos com temáticas atuais da pesquisa, do ensino e da extensão na área das Ciências Biológicas”, afirmou o Professor Mahal Massavi Evangelista, que acompanhou a delegação.
Segundo o docente, os estudantes apresentaram oito trabalhos, sendo cinco em formato de pôster e três em apresentação oral. Entre os destaques, Elisama Urias Bustamante apresentou o trabalho “Meliponário Didático como estratégia de conservação e de Educação Ambiental” e Lucidariane Dias Parriao expôs a pesquisa “O uso de óleo essencial e chorume no controle de Lasiodiplodia sp.”.
Durante a entrega do Prêmio Dra. Bertha Lange de Morretes, a estudante Adriana Souza Najar conquistou o 2º lugar na modalidade pôster, categoria graduação, com o trabalho “Serpentes aqui, serpentes acolá – a ciência cidadã no conhecimento da biodiversidade e na conservação das espécies”. Instituída pelo CRBio-01 em 2001, a premiação reconhece produções científicas relevantes e celebra o legado da pesquisadora pioneira na Botânica no Brasil, Bertha Lange de Morretes (1917–2016), referência internacional em Anatomia Vegetal.
O congresso foi organizado pelo Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (CRBio-01), e contou com apoio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Prefeitura Municipal. A programação incluiu palestras, mesas-redondas, biotalks, minicursos, submissão de resumos e atividades culturais, reforçando o papel da Biologia na construção de um futuro sustentável.
