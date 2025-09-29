Campus Calama lança edital para selecionar professores substitutos em áreas diversas

Publicada em 29/09/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, lançou edital em Processo Seletivo para contratação de professores substitutos nas áreas de Engenharia Civil, Biologia e Química. A contratação será feita por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse do IFRO, com lotação no Campus Porto Velho Calama.
As inscrições para o certame são gratuitas e estarão abertas até as 23h59min do dia 01 de outubro de 2025, horário de Rondônia, e deverão ser feitas por meio do formulário eletrônico no link: https://forms.gle/Q8QZXCjeKKpRAWkS6.
O vencimento básico para jornada de 40 horas semanais é de R$ 4.326,60, podendo chegar a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação da pessoa aprovada. Além disso, há previsão de auxílios transporte, alimentação e pré-escola. Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir formação específica em cada área: Graduação em Engenharia Civil, Graduação em Biologia, Graduação em Química sendo licenciatura ou bacharelado, Graduação em Engenharia Química ou Graduação em Química Industrial.
Os contratos terão duração de acordo com o interesse da administração, podendo ser prorrogados por até 24 meses, estando vinculados à licença ou afastamento do docente substituído. As demais informações sobre o processo seletivo estão detalhadas no Edital nº 170, que pode ser acessado por este link.
