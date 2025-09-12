Campanha Vacinação Sem Fronteira encerra atividades nos municípios fortalecendo cooperação com a Bolívia

Publicada em 12/09/2025 às 12h02
Nos dias 9 e 10 de setembro, o governo de Rondônia intensificou a vacinação na fronteira rondoniense com a Bolívia. Na quarta-feira (10), as equipes de imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) e as equipes locais de 13 municípios selecionados por conta da baixa cobertura vacinal, concluíram as atividades da campanha do governo de Rondônia Vacinação Sem Fronteira. No município de Guajará Mirim, que faz divisa direta com Guayaramerín, na Bolívia, uma reunião técnica definiu a continuidade do bloqueio sanitário.
Ao longo da campanha, 18 frentes de trabalho foram distribuídas em 13 municípios da faixa de fronteira rondoniense, com o apoio das equipes municipais de saúde. O objetivo foi reforçar a cobertura vacinal e alcançar comunidades de difícil acesso, garantindo proteção contra doenças como o sarampo, que voltou a registrar casos confirmados no país vizinho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Vacinação Sem Fronteira em Guajará-Mirim simboliza o esforço conjunto do governo e das autoridades bolivianas em proteger a saúde das populações fronteiriças. “A ação reforçou a cobertura vacinal e a cooperação internacional necessária para garantir a segurança sanitária de ambos os países”, salientou.
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
No dia 9 de setembro, a equipe da Agevisa/RO, composta pelo diretor executivo, Edilson Batista da Silva; a gerente epidemiológica, Arlete Baldez; e por vacinadores, esteve em Guayaramerín para dialogar com autoridades sanitárias bolivianas. O grupo foi recebido pelo coordenador de saúde do município, José Alberto Cuellar, e pela responsável pela imunização local, Carmem Salazan Ojopi.
Durante o encontro, as autoridades discutiram estratégias conjuntas para ampliar a vacinação em ambos os lados da fronteira, considerando as diferenças entre calendários vacinais e esquemas de aplicação no Brasil e na Bolívia. Foi destacada a necessidade de integração de informações entre os sistemas de saúde, de forma a contabilizar corretamente os cidadãos vacinados em cada país, além de trocar dados sobre a situação epidemiológica, com foco no sarampo.
O diretor executivo da Agevisa/RO, destacou que “essa cooperação é essencial para manter altas coberturas vacinais e evitar que doenças já eliminadas no Brasil voltem a circular na região de fronteira.” A gerente epidemiológica da Agevisa/RO, reforçou que a proposta é construir estratégias conjuntas, com protocolos unificados, para que nenhuma oportunidade de imunização seja perdida.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, também participou online da reunião com as autoridades sanitárias bolivianas, onde ressaltou o compromisso do governo de Rondônia com o aperfeiçoamento das ações de imunização como forma de ampliar a proteção da saúde dos povos da fronteira. Na ocasião, ficou agendada uma nova reunião virtual de acompanhamento e o envio de reforço das equipes estaduais para a próxima campanha de vacinação contra a gripe que acontecerá em Guajara Mirim.
COMUNIDADES RURAIS
No dia 10 de setembro, último dia da campanha, a equipe brasileira seguiu para a Zona Rural de Guajará-Mirim e alcançou, pela primeira vez, a comunidade de Cachoeirinha, localizada a 70 quilômetros da cidade. A ação foi realizada em parceria com a Estratégia Saúde da Família, unindo esforços para melhorar a cobertura vacinal da região.
A comunidade, que reúne cerca de 100 famílias ligadas à Associação dos Produtores Rurais do Ramal Cachoeirinha, vive da pecuária de leite e de gado. Segundo o presidente da Associação, Jocélio Fernandes, o atendimento itinerante facilita o acesso da população, já que, quando estão na cidade, os moradores priorizam atividades comerciais e domésticas e acabam deixando a saúde em segundo plano.
Além de Cachoeirinha, a equipe também vacinou moradores de duas localidades próximas: Serra Grande (Bom Jesus) e o Ramal dos Macacos (Nova Aliança), dentro da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto.
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
Rondônia possui 1.342 quilômetros de fronteira com a Bolívia, abrangendo 12 municípios, entre eles Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques e São Francisco do Guaporé. A região faz parte da Faixa de Fronteira definida pelo Decreto Estadual nº 24.821/2020, que orienta ações integradas para o desenvolvimento regional e a proteção sanitária.
