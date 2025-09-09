Campanha sobre saúde mental envolve gestantes em momentos de interação e entrega de kits enxoval para bebês

Publicada em 09/09/2025 às 16h19
Como parte da programação do mês de setembro, que marca a campanha de conscientização sobre a saúde mental e reforça a importância do cuidado integral durante a gestação, o fortalecimento do vínculo mãe-bebê e a valorização da primeira infância, o governo de Rondônia realizou nesta terça-feira (9), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a entrega de mais 59 kits enxoval para bebês de Porto Velho. Com esta remessa, já são 21.771 kits entregues em todo o estado desde a criação do programa em 2020.
A cerimônia, realizada no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), reuniu gestantes inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que estão realizando o pré-natal pelo Sistema Único da Saúde (SUS), com acompanhamento de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), a exemplo de Rejane Andrade Silva, 28 anos, grávida de 8 meses de um menino, que afirmou ter recebido o kit “como uma grande ajuda”, uma vez que seu esposo está desempregado. “O kit tem muitas coisas e isso é muito bom”, disse.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a entrega dos 59 kits é um passo importante, somando mais de 21 mil famílias beneficiadas pelo programa. O Mamãe Cheguei vai além da doação de itens essenciais para o bebê. “São famílias em situação vulnerável que estão sendo contempladas pelo programa, que atende não apenas a uma necessidade básica, mas também orienta as mães a realizarem o pré-natal corretamente, fazendo com que acolham seus filhos com conforto e bem-estar”, reforçando que este acolhimento ocorre nos primeiros dias de vida, como também nos primeiros anos, com o programa Crescendo Bem, que atende crianças de 0 a 6 anos.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da entrega dos kits por garantir que os pais tenham os itens essenciais para o cuidado e conforto do bebê, evitando gastos desnecessários. “Montar o enxoval é um passo significante da gravidez e ganhar todos os itens necessários proporciona tranquilidade e bem-estar para os pais que vivem a emoção da chegada ao lar de um ser tão pequeno, mas que transformará suas vidas, com certeza, para melhor.”
PROGRAMAÇÃO
Durante a entrega dos kits, as participantes também tiveram acesso a rodas de conversa, apresentação dos programas da Seas, momentos de acolhimento, troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê. Em alusão ao Setembro Amarelo, elas também participaram de brincadeiras interativas “estourando a dor” em balões com mensagens motivacionais.
