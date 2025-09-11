Campanha de vacinação do governo chega às comunidades rurais e ribeirinhas de Cabixi 

Publicada em 11/09/2025 às 14h28
A Campanha Estadual Vacinação Sem Fronteira, realizada pelo governo de Rondônia e coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), levou saúde a moradores, ribeirinhos e até turistas que estavam no Rio Guaporé, em Cabixi. Com a reorganização do fluxo e atualização do sistema de vacinas, que eram as principais demandas da Prefeitura de Cabixi, todas as doses aplicadas agora estão devidamente registradas, garantindo mais segurança e eficiência.
EM CAMPO
Com a estrutura organizada, as equipes avançaram para as comunidades rurais. Famílias das Vilas Neide e São João, localizadas às margens do rio Guaporé, receberam atendimento. A funcionária de uma pousada da região Eliane Cordeiro atualizou a carteira de vacinação da família inteira sem sair de casa. “É muito bom poder fazer isso sem ter que ir na cidade, agora está todo mundo protegido”.
Houve ainda imunização e atendimentos em uma fazenda da região, onde também foi realizada palestra sobre prevenção ao suicídio que faz parte da campanha “Setembro Amarelo”. O gerente da fazenda Gustavo Bueno agradeceu a vida da equipe. “É um reforço a mais na assistência que damos aos nossos funcionários. É muito importante porque nossa área está na fronteira e preocupa o surto de Sarampo na Bolívia”.
DE CASA EM CASA
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o esforço conjunto para ampliar o acesso à saúde: “O objetivo é atender a todos. Não importa se é na cidade, no campo ou na beira do rio, a campanha leva proteção e cuidado para todos.”
O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, reforçou a importância da campanha: “Estamos mostrando que vacinação é integração, é cuidado e é fronteira aberta para a saúde. Esse trabalho conjunto com os municípios garante que ninguém fique sem acesso à imunização.”
PARCERIA
O secretário adjunto de saúde de Cabixi agradeceu o reforço e a parceria do governo do estado. “A experiência da equipe da Agevisa atendeu aquilo que nós mais estávamos precisando. Agora nosso sistema está pronto e atualizado”.
A ação reafirma a parceria entre o governo do estado, por meio da Agevisa, e as prefeituras, levando vacinas, atendimento médico e informação para além das fronteiras, protegendo comunidades inteiras e fortalecendo a saúde pública.
